SBK come la MotoGP: più test per i team con le concessioni?

Il team HRC ha aperto le danze delle presentazioni delle squadre che disputeranno la stagione 2022 del mondiale Superbike, togliendo i veli alla CBR1000RR-R che sarà affidata a Xavi Vierge e Iker Lecuona. I due debutteranno nella categoria delle derivate di serie rappresentando una line-up totalmente rinnovata, ma queste non sono le uniche novità in casa Honda.

Leon Camier ricopre il ruolo di Team Manager per il secondo anno consecutivo e, con una stagione di esperienza sulle spalle, punta a migliorare ancora il lavoro all’interno della squadra, forte anche dell’ottimo feedback ricevuto dai due piloti nei primi test. Ma per fare lo step che manca, Honda ha messo a punto una serie di novità, prima fra tutte il passaggio da Ohlins a Showa, per poi riflettere sull’idea di maggiori test per i team a cui è concesso.

SBK come la MotoGP: più test per i team con concessioni?

BMW e Honda sono al momento le uniche due squadre che godono delle concessioni, ovvero quegli “aiuti” in termini tecnici che possano permettere ai team con un gap più evidente di avvicinarsi ai rivali in modo da rendere la griglia più equilibrata. Proprio come in MotoGP, le squadra che usufruiscono delle concessioni, hanno più margine di manovra, e l’idea per il 2022 è quella di incrementare il numero di test per i costruttori che durante la stagione godono delle concessioni.

Secondo Camier non sarebbe una scelta sbagliata, e seguirebbe la scia della MotoGP, in cui le squadre con le concessioni hanno avuto la possibilità di crescere anche grazie a un maggior numero di test: “Questo è qualcosa che sarebbe buono, onestamente. È qualcosa che è stato fatto in MotoGP. È molto difficile fare buoni progressi in questo campionato con regole molto restrittive, e penso che dare ai nuovi costruttori e alle nuove squadre che entrano nel campionato un po' più di libertà per fare i test sarebbe importante, davvero vantaggioso. Vedremo cosa succede, se succede, ma è qualcosa che sarebbe utile di sicuro”.

“Naturalmente vorremmo fare il maggior numero di test possibile”, prosegue Camier, “ma la realtà è che non si può testare ogni giorno della settimana. E se avessimo test aperti, non sarebbe solo per il gusto di guidare, sarebbe quando abbiamo parti specifiche da testare e sarebbe basato su ciò che il Giappone può fare. Ci deve essere un obiettivo specifico per il test, ma sicuramente ne vorremmo di più”.

Da Ohlins a Showa: grandi novità in casa Honda

Il 2022 del team HRC è ricco di novità, a partire dai piloti. Per la stagione che inizierà ad aprile da Aragon, Honda darà a Vierge e Lecuona una moto che disporrà di sospensioni Showa. Dopo aver utilizzato le Ohlins fino allo scorso anno, HRC cambia rotta e già dagli ultimi test si erano viste le nuove sospensioni sulle CBR1000RR-R dei due spagnoli. Per la casa dell’ala dorata è un cambiamento che mira a migliorare le prestazioni, come conferma Leon Camier. Il britannico rivela anche il passaggio ai freni Nissin.

“La ragione del cambio di fornitori è che c'è spazio per migliorare con i nuovi fornitori”, afferma il Team Manager HRC”. “Il resto della griglia usa Ohlins, a parte Kawasaki, e sappiamo che Showa sta facendo un sacco di lavoro dietro le quinte per cercare di migliorare il loro prodotto, ha vinto gli ultimi sei titoli mondiali fino all'anno scorso. Quindi la qualità di Showa è indiscutibile. Sentiamo che c'è un margine di miglioramento, fondamentalmente. Lo stesso vale per Nissin, sentiamo che stanno avendo una grande spinta dietro le quinte ed è qualcosa in cui vogliamo essere coinvolti. Abbiamo testato tutto e il punto di partenza è buono, altrimenti non avremmo fatto il cambiamento, ma sentiamo che il potenziale è maggiore”.

Informazioni aggiuntive di Jamie Klein