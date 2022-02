SBK | Honda svela la CBR 2022 di Lecuona e Vierge

Carica lettore audio

La stagione 2022 del mondiale Superbike inizia ad entrare nel vivo e, dopo le prime sessioni di test, inizia il valzer delle presentazioni. Ad aprire le danze è il team Honda HRC, che svela la CBR1000RR-R che scenderà in pista durante questo campionato e lo farà con una line-up totalmente rinnovata. Il giorno della presentazione è anche il primo evento ufficiale per Iker Lecuona e Xavi Vierge, i piloti impegnati a guidare la Fireblade in quella che sarà la loro stagione di debutto nel mondiale delle derivate di serie.

I due piloti spagnoli, che sostituiscono Alvaro Bautista e Leon Haslam, hanno già iniziato a familiarizzare con la Fireblade. Vierge e Lecuona sono infatti già scesi in pista in occasione di due sessioni di test, entrambe svolte a Jerez de la Frontera alla fine della scorsa stagione e a gennaio 2022. Prima dell’inizio della stagione inoltre torneranno in pista per un’altra sessione di test, in programma ad Aragon il 9 e 10 aprile.

Il bilancio stilato al termine dei due test è sicuramente positivo per l’ex pilota MotoGP e l’ex Moto2, che si sono dimostrati subito veloci e a proprio agio con la CBR1000RR-R. L’obiettivo principale di quel che resta dell’inverno è continuare ad adattarsi alla moto per poter arrivare all’inizio della stagione nelle migliori condizioni possibili, ma sembra che la direzione intrapresa sia già ottima.

Leon Camier infatti, Team Manager HRC per il secondo anno consecutivo, si è detto molto soddisfatto di entrambi i piloti al termine dei test, rivelando di vederli già molto competitivi. Sia Vierge che Lecuona danno le stesse indicazioni sulla moto e questo sarà fondamentale per poter continuare a crescere e provare a migliorare i risultati della scorsa stagione, in cui Honda ha raccolto due podi con Bautista, a Jerez e Barcellona.

Xavi Vierge esprime il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “All'inizio della scorsa stagione, quando il mio manager mi ha parlato di questa possibilità, ho pensato che l’opportunità di correre con il team ufficiale Honda nel Mondiale Supebrike fosse incredibile. Così, abbiamo colto l’occasione di provare. C'è molto da imparare, ma sono abbastanza fortunato perché abbiamo alcuni giorni di test prima dell'inizio della stagione, e questo sarà molto utile per adattarmi alla moto. Anche la squadra mi sta aiutando molto. Siamo due giovani piloti che vengono da un altro campionato, e tutto è nuovo per noi. Abbiamo molta potenza, molta emozione, e ci sproneremo a vicenda. Penso che la parte impegnativa sia quando arrivi in un nuovo campionato con una nuova moto, è tutto nuoco. Se hai un compagno di squadra con esperienza in quel campionato, puoi parlare con lui della moto, delle gomme. Noi in questo senso abbiamo Leon Camier, che è stato un pilota per molti anni, quindi possiamo parlare molto con lui, e lui ci può aiutare. Mi sento abbastanza bene. Continuiamo a lavorare”.

Gli fa eco Iker Lecuona, anche lui al debutto in Superbike: “Sono davvero felice. Quando la Honda è venuta a parlare con me per offrirmi la Superbike, questa è diventata la prima opzione per me. Prima di tutto perché è un team ufficiale, poi perché è Honda. Credo che Honda sia uno dei migliori costruttori di moto al mondo e sono davvero felice di iniziare. Non penso di dover cambiare molto il mio stile di guida, sono un pilota e posso adattarmi, se la moto ha bisogno di qualcos, cerco di aiutarla ad andare più veloce. La sensazione è completamente diversa: pneumatici, sospensioni, telaio, tutto è completamente diverso da quello a cui ero abituato. È qualcosa che devo imparare. Ho bisogno di più chilometri, ma per ora sono abbastanza felice, quindi vedremo durante i test invernali, ma penso che andrà bene. Una sfida è avere tre gare in un fine settimana, sarà impegnativo fisicamente, ma è anche una cosa buona, perché io sono un pilota che ama giocare sulla linea del limite. A volte cado. Quindi, con tre gare ho più possibilità di avere un buon risultato”.

Leon Camier, Team Manager HRC, è fiducioso in vista del 2022: “È davvero emozionante per me iniziare una nuova stagione come Team Manager del team ufficiale Honda in Superbike. Metterò tutto il mio impegno per migliorare e sviluppare la squadra al meglio. Naturalmente uno degli argomenti principali per quanto riguarda la squadra è la nostra nuova line-up di piloti, Iker e Xavi. Le nostre prime impressioni sono state davvero buone. La velocità che hanno subito dimostrato sulla moto è stata impressionante, siamo stati abbastanza sorpresi che siano stati in grado di fare subito tempi sul giro buoni al primo test. Entrambi hanno dato un feedback simile, che è molto positivo per noi, in quanto ci dà una direzione solida in cui lavorare, sia quest'anno che in futuro. Tecnicamente, sono state apportate alcune modifiche alla moto e tutti sono molto entusiasti del lavoro che è stato fatto in Giappone. Sappiamo che tutti hanno lavorato duramente e siamo impazienti di vedere che tipo di progresso possiamo fare quest'anno”.