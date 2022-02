SBK | Vierge e Lecuona, test privato a Portimao con la Honda

Carica lettore audio

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il team HRC è sceso in pista per due giornate di test in vista della stagione 2022. Xavi Vierge e Iker Lecuona si sono recati a Portimao per girare con la CBR1000RR-R sfruttando le temperature miti del tracciato lusitano e continuare a macinare chilometri in vista del debutto in Superbike, previsto ad aprile con il primo round dell’anno.

Essendo test privati, non si hanno riferimenti cronometrici e le moto non montavano il trasponder, perciò le informazioni sono pressoché nulle. Tuttavia, secondo quanto riferiscono i piloti al termine delle due giornate, il bilancio è più che positivo. Vierge e Lecuona hanno sfruttato i due giorni di prove dopo i test svolti proprio su questa pista all’inizio di febbraio, in cui c’erano anche altri team.

I test di Portimao hanno dato delle informazioni importanti al team Honda, che raccoglie dati su un tipo di tracciato diverso, dopo aver già girato a Jerez. Al termine delle giornate in Algarve, Xavi Vierge afferma: “Sono molto contento del mio feeling con la Honda su questa pista, avendo provato solo a Jerez fino ad ora. All’inizio mi sentivo come se non avessi mai guidato prima su questa pista, ma giro dopo giro ho iniziato a guadagnare feeling e fiducia. Ho capito meglio la fluidità e la velocità, mi sono divertito. Abbiamo iniziato a provare alcuni elementi e set-up diversi, concentrandoci sull'elettronica e sulla geometria della moto”.

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Honda Racing

“Una cosa molto positiva è che siamo stati in grado di migliorare ad ogni uscita che abbiamo fatto, senza problemi e senza ritardi”, prosegue lo spagnolo. “Le temperature di oggi erano un po' più fredde di quanto ci aspettassimo dopo il tempo perfetto di ieri, ma abbiamo completato un long run ed è stato davvero utile per me e per la squadra vedere come è andata e come mi sono sentito durante. In questi due giorni abbiamo completato una grande quantità di giri e raccolto tante informazioni che aiuteranno i tecnici a preparare il prossimo test. Dobbiamo continuare così perché stiamo lavorando bene e nella giusta direzione”.

Gli fa eco Iker Lecuona, anche lui contento dei progressi: “Sono molto contento perché abbiamo migliorato molto in questi due giorni, sia in termini di feeling con la moto che di prestazioni generali. Giovedì abbiamo lavorato sulle gomme e abbiamo anche testato alcuni nuovi elementi, facendo un buon passo avanti nel processo e girando in modo molto costante. Nell’ultima giornata il tempo era leggermente meno mite, più freddo e ventoso, e l'asfalto era anche molto più freddo della giornata precedente. Ma abbiamo fatto dei progressi e questa è una buona notizia. Sono anche felice che il mio feeling con la moto sia stato simile sia qui che a Jerez, due piste molto diverse. I punti buoni e quelli che dobbiamo migliorare sono essenzialmente gli stessi in entrambi i circuiti, il che significa che la nostra direzione è chiara. Ora rivolgeremo le nostre attenzioni a Jerez perché abbiamo bisogno di continuare in questo modo”.