WRC, Rally Spagna, PS3: Evans si ripete e allunga

Elfyn Evans non accenna a frenare la sua marcia. Il gallese di Toyota Racing ha vinto anche la Prova Speciale 3 del Rally di Spagna, la Riba-roja 1 di 14,21 chilometri e ha così aumentato il suo vantaggio nei confronti del suo primo rivale.

Nella prova più corta del mattino, ma anche quella più difficile per la sua natura (tanti cambi di direzione, curve strette, due tratti in salita e una discesa da brividi) Evans è riuscito a sfruttare le caratteristiche della Yaris e ha ottenere il miglior tempo in 8'30"8.

Questa volta Thierry Neuville ha dovuto fare i conti con il sottosterzo, che lo sta rallentando sin dalla prima PS di questa mattina. Il pilota di Hyundai Motorsport, in una prova del genere, ha provato a spingere forte per limitare i danni, ma ha perso 2"8 da Evans e ora si trova a 7"9 dal leader del penultimo evento del WRC 2021.

Secondo tempo per Sébastien Ogier, il quale sta tentando di cambiare passo ma, al momento, sia Evans che Neuville non sembrano essere alla sua portata. Il 7 volte iridato può però consolarsi pensando di essere risultato ancora più veloce nei confronti di Dani Sordo.

Lo spagnolo della Hyundai aveva velleità di sorpasso o, quantomeno, di avvicinarsi al francese della Toyota, invece anche in questa prova ha perso - anche se appena 4 decimi - pur firmando il terzo tempo della prova. Attualmente l'idolo di casa è a 4"1 dalla terza posizione sul podio.

Kalle Rovanpera continua a perdere nei confronti di Ot Tanak: l'estone della Hyundai potrebbe già sferrare l'attacco nella prima speciale del giro pomeridiano e risalire di una posizione dopo l'impressionante testacoda avvenuto nella PS2, con cui ha perso ben 2 posizioni nella classifica generale.

Adrien Fourmaux consolida il settimo posto dopo aver colto lo stesso tempo di stage del compagno di squadra Gus Greensmith. Dietro i due piloti M-Sport c'è Oliver Solberg. Lo svedese sta cercando di prendere confidenza con la i20 Coupé Plus su asfalto, cosa non facile, non avendola provata per tanti chilometri prima d'ora.

Da segnalare il testacoda ad alta velocità di Nil Solans. Lo spagnolo, uscito da una curva destrorsa, ha accelerato con le ruote di destra ancora nel taglio della curva ed è finito per perdere il controllo della sua i20 WRC Plus. Fortunatamente non è andato a sbattere e, pur perdendo diversi secondi, è riuscito a proseguire e a terminare la prova.

Per quanto riguarda il WRC2, strepitosa la lotta per il vertice che vede protagonisti due ex piloti della classe superiore, ovvero Eric Camilli e Mads Ostberg. Entrambi al volante di una Citroen C3 Rally2, Camilli è in testa dopo 3 speciali, ma con appena 4 decimi di secondo di vantaggio nei confronti del norvegese.

Dietro di loro c'è Nikolay Gryazin, terzo con la prima Skoda Fabia R5 Evo e staccato di 9"7 dalla vetta della classe. Il russo dovrà però stare molto attento, perché dietro di lui c'è Teemu Suninen, alla prima uscita l volante della Hyundai i20 N Rally2. In questo giro mattutino l'ex pilota M-Sport ha già fatto vedere tempi molto interessanti.

Il giro mattutino della prima giornata di gara al Rally di Spagna termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare il giro pomeridiano, che scatterà alle 15:00 italiane con la PS4 Vilaplana 2 di 20 chilometri. La prima vettura che entrerà in speciale sarà la Toyota Yaris WRC numero 1 di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 30'33”7 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +7"9 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +12"6 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +16"7 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +25"1 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +33"1 7 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +48"3 8 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +59"9 9 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +1'12"0 10 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +1'30"2