WRC, Rally Spagna, PS4: Neuville riparte forte. Tanak KO!

La prima speciale del giro pomeridiano odierno del Rally di Spagna, penultimo appuntamento del WRC 2021, racconta di un Thierry Neuville molto differente da quello visto stamattina - che, per altro, è riuscito a fare bene nonostante i problemi di sottosterzo - e molto più consistente dal punto di vista delle prestazioni.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto la PS4 Vilaplana 2 di 20 chilometri, battendo di 3 decimi il leader del rally Elfyn Evans. Il belga ha recuperato poco in termini di tempo nei confronti del gallese di toyota Racing, ma il segnale che ha lanciato è importante.

Stamattina Neuville aveva denotato un gap di 5"1 da Evans, mentre oggi pomeriggio si è migliorato di quasi 6 secondi rispetto al primo passaggio ed è riuscito a vincere la speciale, la seconda della sua giornata dopo la PS2.

Evans, invece, ha peggiorato di 1" il suo tempo di prova rispetto al mattino e ora ha un margine di 7"6 nella classifica generale proprio su Thierry Neuville.

Importante terzo tempo per Sébastien Ogier, il quale è così riuscito a distanziare ulteriormente il primo degli inseguitori per il gradino basso del podio, Dani Sordo, quinto in speciale. Lo spagnolo di Hyundai è partito per il giro pomeridiano con 2 gomme di scorta. Questo significa peso ulteriore che fa da zavorra alla vettura coreana. Anche per questo il suo tempo è stato più lento rispetto a quello di Ogier.

Meglio di Sordo ha fatto Kalle Rovanpera, più rapido di 6 decimi. Dietro di loro, invece, cambia praticamente tutto. Ott Tanak è uscito di strada al chilometro 3,6 della speciale ed è stato costretto al ritiro. Attualmente non ci sono immagini disponibili dell'accaduto, ma l'equipaggio è uscito dall'incidente incolume.

Il ritiro dell'estone di Hyundai ha fatto guadagnare una posizione a tutti i piloti che erano alle sue spalle, a partire dai due piloti del team M-Sport, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith. Il francese ora è sesto e ha migliorato considerevolmente il tempo firmato nel primo passaggio sulla stessa prova.

Rally di Spagna 2021 - Classifica generale dopo la PS4