WRC, Rally Italia, PS10: Neuville è super e torna secondo!

Ogier ha chiamato e Neuville ha risposto. Thierry ha colto il miglior tempo nella Prova Speciale 10 del Rally Italia Sardegna 2020, la Coiluna - Loelle 2 di 15 chilometri, ribaltando un'altra volta le sorti della lotta per la seconda posizione del terzultimo evento del Mondiale Rally.

Il pilota della Hyundai ha firmato un ottimo 8'42"9 con cui ha battuto tutti gli altri concorrenti, a partire dal compagno di squadra Daniel Sordo, secondo in prova con un ritardo di 2"6 dal 32enne. Grazie a questo risultato Neuville è riuscito a sorpassare nuovamente Ogier e ora è secondo assoluto alle spalle di Sordo.

Hyundai può così pensare di portare a casa una doppietta che per il Mondiale Costruttori sarebbe a dir poco fondamentale. Sarà interessante capire nel pomeriggio se ed eventualmente come verranno prese decisioni e ordini di squadra. Al momento, con il risultato attuale, a trarre vero beneficio per Hyundai sarebbe la classifica generale Costruttori.

Il team di Alzenau, però, potrebbe decidere di chidere un sacrificio a Dani Sordo e, qualora vi fossero le condizioni, lasciar passare Neuville per cercare di inserirlo nuovamente nella lotta per il titolo iridato Piloti. Se questo riuscisse, sarebbe una grande mossa in vista dei due eventi finali su asfalto che si terranno a Ypres e a Monza.

Da sottolineare come Hyundai debba a tutti costi sfruttare l'attuale posizione di Elfyn Evans, passato comunque quarto dopo aver superato un Teemu Suninen sempre più in difficoltà a causa di un guasto idraulico che ha provocato il malfunzionamento del freno a mano.

Suninen potrà provare a recuperare sul gallese nel pomeriggio, perché al Service i meccanici di M-Sport sistemeranno il guasto. Poi, però, starà a lui mostrare di avere ancora il passo che lo ha portato al secondo posto nella giornata di ieri.

M-Sport deve però incassare un'altra pesante defezione proprio prima della PS10. Nel trasferimento tra la PS9 e questa stage, Gus Greensmith è stato costretto al ritiro a causa di un guasto tecnico sulla sua Ford Fiesta. Ecco dunque che tutti i piloti che gli erano alle spalle nella classifica generale guadagnare almeno una posizione, a partire da Ott Tanak, ora sesto.

Ultimo pilota WRC è Pierre-Louis Loubet, che ha faticato in mattinata dopo aver rovinato l'ala posteriore in un contatto con un albero. Pontus Tidemand continua a comandare la classifica WRC2 davanti a Eyvind Brynildsen e Ole Christian Veiby, mentre nel WRC3 c'è un nuovo leader. Si tratta di Jari Huttunen, in testa con una Hyundai i20 New Generation R5 dopo una foratura che ha rallentato Oliver Solberg.

Buona gara sino a ora per il nostro Umberto Scandola, che si trova attualmente in quarta posizione nella classe WRC3 e in 13esima assoluta.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2020 è terminato con la PS10. Ora i piloti andranno al riordino e poi avranno il Service di metà giornata per preparare quello pomeridiano che sarà composto da 2 prove speciali. La gara ripartirà nel pomeriggio con la Prova Speciale 11, la Sedini - Castelsardo 2 di 14,72 chilometri. La prima vettura, la Toyota Yaris WRC di Takamoto Katsuta, entrerà in prova alle 16:08.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS10