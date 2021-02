WRC, Rally Arctic, PS7: Rovanpera, il secondo posto è al sicuro

Il Rally Arctic Finland è entrato a tutti gli effetti nella seconda parte, ovvero nelle 5 speciali conclusive del secondo evento del WRC 2021. Poco fa si è tenuta la Prova Speciale 7, la Kaihavaara 2 di 19,91 chilometri, in cui Kalle Rovanpera ha ottenuto il suo primo scratch del fine settimana.

Grazie al miglior tempo della PS7, il giovane finnico rafforza la seconda posizione, staccando di altri 5" Thierry Neuville. Il belga della Hyundai ha forse chiesto troppo alle sue gomme nella prima prova pomeridiana, dovendosi di fatto difendere in questa per arrivare alla PS8 con gomme ancora in grado di garantire buone prestazioni.

In tutto questo Rovanpera e Neuville sono separati da 14"9, un buon divario che potrebbe permettere al giovane Kalle di gestirlo sino all'ultima prova di domani. Il terzo posto, a sua volta, sembra quasi nelle mani dello stesso Neuville, con Evans e Breen non in grado di fare realmente la differenza per riprenderlo nella classifica generale.

Cambiamento importante sempre per quanto riguarda la seconda parte della Top 10. Protagonista assoluto Oliver Solberg, che fa il primo, grande errore alla sua gara d'esordio andando in testacoda. Questo ha costretto il norvegese a fare inversione di marcia e perdere diversi secondi.

Questo inconveniente ha permesso a Ogier di recuperare un'altra posizione nella classifica generale e a salire in sesta posizione. Davvero un colpo di fortuna per il 7 volte iridato, perché nella PS7 non ha fatto altro che gestire le gomme in vista dell'ultima speciale. Vedremo se Solberg sarà in grado di recuperare la sesta posizione proprio nell'ultima stage di questa seconda tappa.