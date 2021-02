WRC, Rally Arctic, PS6: Neuville sale al terzo posto

Il Rally Arctic Finland è ripartito nel primo pomeriggio di oggi con il secondo giro della seconda tappa. Ott Tanak si conferma imprendibile vincendo anche la Prova Speciale 6, la Mustalampi 2, di 24,43 chilometri, davanti al compagno di squadra Thierry Neuville.

La speciale si è confermata terreno di caccia per le Hyundai i20 Coupé WRC, evidentemente a proprio agio con il percorso per larghi tratti veloce in cui l'aerodinamica delle vetture coreane dà il proprio meglio. Tanak arriva così al quinto scratch su sei prove effettuate sino a ora, ma ha dovuto spingere a fondo per riuscirci.

Thierry Neuville, dopo aver sistemato assetto e interfono al Service di metà giornata, ha chiuso secondo ad appena 2 decimi dal miglior tempo assoluto della prova. Per Hyundai un bel segnale, affiancato da un altro segnale importante, quello che ha portato l'equipaggio belga a salire al terzo posto.

L'ottima prestazione di Neuville e Wydaeghe ha permeso loro di superare i compagni di squadra Craig Breen e Paul Nagle, diventando così i nuovi inseguitori di Kalle Rovanpera, autore ancora una volta di un'ottima prestazione che gli consente di rimanere in seconda posizione.

Movimento importante anche per quanto riguarda la seconda parte della Top 10, con Sébastien Ogier che, sebbene non sia andato oltre l'ottavo posto di speciale, è riuscito a superare Takamoto Katsuta, salendo così al settimo posto. Ora, però, Ogier dovrà faticare non poco per guadagnare un'altra posizione, perché davanti a lui c'è Oliver Solberg.

L'esordiente norvegese del team 2C Competition, nonché pilota junior di Hyundai, è sino a ora autore di una gara eccezionale. Anche nella PS6 ha siglato un tempo di tutto rispetto, il quinto assoluto, che lo mantiene in sesta posizione a 9"1 da Elfyn Evans, quinto davanti a lui con la seconda Toyota Yaris WRC in graduatoria.

Sfortunato invece Pierre-Louis Loubet, colpito da un problema tecnico al turbo del motore della Hyundai 20 Coupé WRC con cui è in gara in questo fine settimana. Il pilota corso del team 2C Competition ha affermato che proverà a ripartire nell'ultima giornata di gara che andrà in scena domani per cercare di fare esperienza sul fondo innevato.

Rally Arctic Finland - Classifica dopo la PS6