WRC: Pirelli ha presentato le gomme 2021 per le Plus!

Al ritorno ufficiale di Pirelli come fornitore unico ufficiale della massima categoria del WRC mancano poco più di 2 mesi, ma oggi la Casa milanese ha presentato la gamma 2021 di pneumatici che andranno a calzare le vetture regine del Mondiale Rally, le WRC Plus.

Nella splendida Alghero, con una "quinta" mozzafiato nonché il porto della cittadina sarda, Pirelli ha presentato la sua gamma. Questa cerimonia non è avvenuta in un momento casuale della stagione, bensì in concomitanza con il Rally Italia Sardegna, che scatterà nel primo pomeriggio di oggi con lo Shakedown e domani con la prima giornata effettiva di gara.

Pirelli ha dunque progettato e realizzato gomme per lo sterrato, per l'asfalto, ma anche per la neve e il ghiaccio. Le tre parole chiave del lavoro svolto sono semplici, ma altrettanto necessarie per creare prodotti adatti a queste meravigliose vetture WRC Plus: durata, performance e adattabilità.

Per questo motivo molti test sono stati svolti sugli sterrati sardi a partire dallo scorso mese di luglio, quando Pirelli ha impiegato una Citroen C3 WRC Plus affidandola alle cure del team Sainteloc e al manico di Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger.

Davanti a noi ecco le coperture 2021 di Pirelli. 2 le mescole per ghiaccio e neve, ovvero rispettivamente le Pirelli Sottozero Snow e le Full Sottozero Ice. Quest'ultime presentano chiodi sul battistrada per cercare più aderenza su neve e ghiaccio. Pirelli ha fatto sapere di aver incastonato 384 chiudi per pneumatico. Una delle principali caratteristiche di queste gomme è la capacità di trattenere i chiodi anche su fondi che presentano poca neve e tanta terra, ma anche temperature generalmente più alte rispetto a quelle maggiormente adeguate per il loro utilizzo.

Le Scorpion sono invece le gomme che Pirelli porterà per fondi sterrati, nelle mescole Soft e Hard. Queste dovranno adattarsi bene non solo agli sterrati più duri come quelli sardi o della Turchia, ma anche a quelli più compatti della Finlandia o a quelli fangosi del Galles.

Andreas Mikkelsen, Anders Jäger, Citroen C3 WRC Photo by: Pirelli

Stessa scelta per l'asfalto, con una sola gomma a disposizione, la P Zero, che sarà a disposizione dei piloti nelle mescole Hard e Soft. Anche in questo caso Pirelli ha preparato queste gomme per performare ad alto livello sia su asfalti lisci come quelli della Catalogna che su asfalti più irregolari e difficili.

Le gomme da asfalto, le P Zero, potranno essere utilizzate sia su fondo asciutto che su quello bagnato. Pirelli però ha anche pensato alle Cinturato, gomme che saranno utilizzate in caso di fondi stradali che presentano numerose pozzanghere.

"Dopo un intenso programma di preparazione, siamo molto felici di poter presentare le nostre nuove gomme in Sardegna e di dare ad alcune persone l'opportunità di provarle nello Shakedown del Rally Italia Sardegna", ha dichiarato Terenzio Testoni, capo del reparto Rally Racing di Pirelli.

"Alla fine di questo fine settimana, sarà un nostro ex campione del mondo, Petter Solberg, a provare la nostra vettura test sulla Power Stage che concluderà la gara sarda. La prossima volta che vedremo impiegate le gomme Pirelli sarà al Rallye Monte-Carlo, quando inizierà il nostro ruolo di fornitore unico del WRC".

"Per creare queste gomme, abbiamo seguito la lezione che abbiamo imparato in Formula 1, così come abbiamo attinto dal background che già avevamo nel mondo dei rally e in altre categorie del motorsport".