WRC | Pirelli: ecco le gomme scelte per il Rallye Monte-Carlo

Il WRC 2024 scatterà il 25 gennaio con il grande classico del Mondiale Rally, ossia il Rallye di Monte-Carlo che quest'anno avrà base a Gap, città natale di Sébastien Ogier, e non al porto del Principato di Monaco.

L'evento monegasco è stato spesso tra i più imprevedibili dell'intero calendario per via delle sue strade asfaltate, ma in diverse occasioni coperte da ghiaccio o neve. Nella 92esima edizione del rally, la giornata di sabato dovrebbe essere quella più impegnativa con i suoi 134,86 chilometri.

Rallye Monte-Carlo: le gomme scelte da Pirelli

Pirelli, fornitore unico di pneumatici del WRC anche per questa stagione, ha deciso di portare le seguenti gomme per permettere ai piloti di affrontare nel miglior modo possibile ogni condizione che si presenterà nei dintorni di Monte-Carlo.

P Zero RA WRC: queste gomme saranno presenti a Monte-Carlo in due varianti principali.

Soft: perfetta per l'asfalto e le superfici scivolose.

Supersoft: una mescola realizzata esclusivamente per il Rallye Monte-Carlo. Questa sarà utilizzata prevalentemente qualora le temperature dovessero essere particolarmente basse. Ad esempio, nelle speciali notturne di giovedì potrebbero essere impiegate, fatto salvo la presenza di neve.

Sottozero STZ-B: è la gomma invernale realizzata da Pirelli per tutte le categorie ed è studiata sia per l'asfalto asciutto, per quello bagnato, per quello coperto da neve e quello misto formato da neve e ghiaccio. Anche questa gomma sarà disponibile in due versioni.

Senza chiodi: da utilizzare con asfalto asciutto o bagnato.

Con chiodi: da usare invece con la presenza di neve e/o ghiaccio sull'asfalto. Questa mescola è una nuova versione realizzata per essere più resistente rispetto a quella utilizzata sino allo scorso anno.

Rallye Monte-Carlo, l'allocazione delle gomme

Ogni pilota al volante di una vettura Rally1 avrà a disposizione un totale di 80 gomme, ma potrà sceglierne un massimo di 38 per l'intero rally, incluse le gomme per lo Shakedown di giovedì.

Ecco l'allocazione:

24 PZero RA Soft

20 PZero RA Supersoft

24 Sottozero STZ-B con chiodi

12 Sottozero STZ-B senza chiodi

Rallye Monte-Carlo, il commento di Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, commenta così il primo appuntamento del WRC 2024, il Rallye Monte-Carlo: "Come lo scorso anno, arriviamo al Rally di Monte-Carlo con già una vittoria nel palmarès stagionale, quella ottenuta nell'impegnativo Jännerrallye".

"Dalla prima gara del Campionato del Mondo ci aspettiamo indicazioni preziose per lo sviluppo futuro della nostra gamma, che in questi anni di partecipazione al WRC ha continuato a evolversi, grazie all'esperienza accumulata e alla collaborazione con i team".

"Questo rally è sicuramente uno dei più difficili dell'intera stagione, in cui i pneumatici fanno la differenza tanto quanto l'approccio dei piloti alle sfide molto diverse che dovranno affrontare. I team hanno a disposizione molte strategie, sapendo di poter contare su pneumatici che nelle passate edizioni si sono dimostrati affidabili e versatili in tutte le condizioni".