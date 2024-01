WRC | Rallye Monte-Carlo: preview e orari delle speciali

Finalmente ci siamo. Il WRC 2024 inizierà tra poche ore con l'evento più atteso e celebre al mondo, il Rallye Monte-Carlo previsto dal 25 al 28 gennaio sulle alpi francesi.

Anche quest'anno il Monte sarà un evento imprevedibile. Il fondo sarà come sempre asfaltato, ma le condizioni meteo potrebbero regalare - come spesso succede - diverse zone insidiose che presentano neve, ghiaccio o anche tutte e due assieme. Senza contare le prove asciutte ma con qualche tratto che presenta l'insidioso verglas.

Rallye Monte-Carlo: il percorso

17 prove speciali complessive per 324,44 chilometri cronometrati e 1.649,89 totali (contando anche i chilometri che servono per i trasferimenti) suddivisi in 4 giorni di gara. La prima al giovedì sera, quando si terranno le prime due stage in notturna. Già quelle dovrebbero dare una prima idea di classifica generale abbastanza realistica, ma le condizioni del fondo saranno fondamentali per capire quanto potranno essere insidiose rispetto agli anni passati e quanta differenza faranno rispetto a quelle successive svolte durante il giorno.

Al venerdì saranno svolte 6 prove, 3 ripetute per 2 volte, con in mezzo il Service di metà giornata. Stessa situazione nella giornata di sabato, dove i piloti potranno sistemare assetti e cambiare parti danneggiate nel corso del giro mattutino. L'ultima giornata, domenica, vedrà sole 3 prove da disputare, ma l'ultima di queste, ovvero la power stage, sarà svolta a La Bollène - Col de Turini, una delle prove più attese.

Rallye Monte-Carlo: i vincitori

Sébastien Ogier andrà alla caccia del decimo successo assoluto al Monte, che lo renderebbe ulteriormente immortale e Re del Principato dal punto di vista sportivo. Il nativo di Gap ha già vinto ben 9 edizioni ed è il recordman, ma vuole raggiungere la doppia cifra di successi per ribadire il proprio dominio sulle strade di casa.

Non ci sarà Sébastien Loeb, vincitore nel 2022 e fermo a 8 vittorie. Solo lui avrebbe potuto insidiare il record del rivale e connazionale Ogier. Al terzo posto della classifica, infatti, troviamo Sandro Munari con 4 successi al pari di altri piloti leggendari quali Walter Rohrl e Tommi Makinen. Tre successi invece per Didier Auriol e Carlos Sainz, fresco vincitore della quarta Dakar della sua straordinaria carriera.

Quest'anno, gli unici piloti che prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo già vincitori sulle strade del Principato saranno solo 3: Sébastien Ogier, Thierry Neuville (2020) e Bryan Bouffier (quando l'evento faceva parte del calendario IRC).

Vittorie Pilota Anno in cui è stata ottenuta la vittoria a Monte-Carlo 9 Sébastien Ogier 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 8 Sébastien Loeb 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2022 4 Sandro Munari 1972*, 1975, 1976, 1977

Walter Röhrl 1980, 1982, 1983, 1984 Tommi Mäkinen 1999, 2000, 2001, 2002 3 Didier Auriol 1990, 1992, 1993 Carlos Sainz 1991, 1995, 1998

Rallye Monte-Carlo: esordio del nuovo sistema di punteggio

Il Rallye Monte-Carlo presenterà anche un'altra novità molto importante, ovvero il nuovo sistema di punti ideato e poi ratificato dal Consiglio Mondiale del Motorsport per rendere le ultime due giornate di gara più incerte rispetto al recente passato.

Il nuovo format assegnerà fino a 18 punti in base alla classifica generale al termine della giornata di sabato, fino a ulteriori 7 punti per le prestazioni della domenica e mantiene i traduzionali 5 punti bonus per chi vincerà l'ultima speciale della domenica, la Power Stage (con 4, 3, 2, 1 per i 4 che arriveranno alle spalle del pilota che otterrà lo scratch).

Il nuovo punteggio è stato pensato con l'obiettivo di non alterare il concetto fondamentale di determinazione del vincitore assoluto del rally. Il vincitore dell'evento sarà l'equipaggio che avrà completato tutto il percorso nel minor tempo.

Rallye Monte-Carlo: gli orari delle speciali