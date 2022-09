WRC | Nuova Zelanda, PS4: Tanak torna al comando

Carica lettore audio

Ott Tanak crede davvero che il Mondiale non sia ancora finito e, per questo, continua a spingere in maniera forsennata per cercare di portare a casa quella che sarebbe la quarta vittoria stagionale.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto la Prova Speciale 4, la Te Akau North 1 di 18,53 chilometri. Grazie a questo scratch e al contemporaneo tempo meno competitivo di Craig Breen, l'estone è salito al comando del Rally Nuova Zelanda.

Tanak aveva iniziato la prima giornata di gara in testa dopo aver siglato il miglior tempo nella Stage Spettacolo che ha aperto le danze in questo fine settimana e ora è tornato davanti a tutti, ma tallonato da diversi rivali.

Primo tra questi un Elfyn Evans autore di un'ottima mattinata. Il gallese di Toyota Racing ha firmato il terzo posto di speciale a soli 8 decimi da Tanak e ora si trova secondo nella generale, staccato di 2"6 dal rivale.

Molto bene anche Kalle Rovanpera, secondo a 7 decimi nonostante la peggior posizione di partenza possibile. Nella classifica generale, però, il finnico è ancora sesto, ma staccato di appena 1 secondo dal compagno di squadra Sébastien Ogier.

Per il momento resiste Gus Greensmith in quarta posizione, ma sente il fiato sul collo di Ogier e Rovanpera, ormai vicinissimi a lui. Craig Breen, invece, è scivolato in terza posizione ma staccato di 2"6 da Tanak.

Continua la mattinata tremenda per Thierry Neuville. Tra il secondo e il terzo settore il belga ha perso il controllo della sua i20 N Rally1, finendo per andare in testacoda. E' stato anche molto fortunato a non finire fuori strada, altrimenti sarebbe finito diversi metri più in basso.

Al termine della prova Neuville ha ribadito i problemi al retrotreno sulla sua i20, come se ci fosse un problema agli ammortizzatori o, addirittura, alle sospensioni. In effetti è raro vedere due errori del genere fatti da un pilota del calibro di Neuville, soprattutto quando sembra non avere intenzione di prendersi rischi inutili.

Da segnalare poi che Takamoto Katsuta ha recuperato una posizione, salendo in ottava dopo aver superato Oliver Solberg. Lo svedese continua a non avere confidenza con la sua i20 N Rally1 e i risultati - purtroppo per lui - sono visibili.

Per ciò che riguarda il WRC2, Hayden Paddon continua a dettare legge al volante della sua Hyundai i20 N Rally2. Il pilota di casa mantiene un vantaggio di 33"4 nei confronti di Kajetan Kajetanowicz, primo degli inseguitori.

Ora i piloti potranno usufruire della Tyre Fitting Zone per cambiare le gomme e prepararsi al giro pomeridiano. Come da programma, oggi non è previsto alcun Service di metà giornata. Questo impedirà ai piloti di avere l'aiuto del team per riparare la vettura o cambiare l'assetto.

Rally Nuova Zelanda 2022 - Classifica generale dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 49'22”3 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2"6 3 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +2"6 4 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +9"0 5 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +9"7 6 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +10"7 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +40"9 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +59"6 9 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +1'02"2 10 Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally2 +2'29"7