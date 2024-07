WRC | Rovanpera vince il Rally Lettonia. Che beffa per Sesks!

Kalle Rovanpera cala il tris. Il campione del mondo in carica del WRC ha vinto anche il Rally di Lettonia, secondo dei tre appuntamenti in rapida successione su sterrato veloce, dopo aver già trionfato al Safari Rally e al Rally di Polonia.

Per il 23enne finlandese si tratta della seconda vittoria consecutiva e la numero 14 della carriera, diventando così il pilota più vincente della stagione con i suoi 3 successi contro i 2 del compagno di squadra Sébastien Ogier, che ha preceduto proprio in Lettonia.

Rovanpera è stato in testa all'evento per tutta la sua durata. Un dominio, il suo, nato e concretizzato da due aspetti fondamentali ed egualmente importanti. Il primo è il grande talento sul tipo di fondo presentato dal percorso lettone. Il secondo, invece, deriva dalla perfetta posizione di partenza dovuta al fatto che quest'anno Kalle corre part time.

Ad ogni modo, il 2 volte iridato ha sfruttato perfettamente tutte le armi a sua disposizione per togliersi un'altra soddisfazione e aiutare Toyota Gazoo Racing nel Mondiale Costruttori. Stesso discorso per Sébastien Ogier, secondo nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche come ammesso da lui stesso durante la seconda tappa.

Ogier ha lottato a lungo con l'idolo di casa Martins Sesks, avendo ragione di lui solo nel giro pomeridiano di sabato. Anche in questo caso la posizione di partenza ha aiutato non poco il lettone di M-Sport, ma nulla ha potuto contro l'enorme talento dell'8 volte campione del mondo di Toyota Gazoo Racing.

Sesks, però, è andato incontro oggi a una beffa atroce. A causa di un guasto sulla sua Ford Puma Rally1 Hybrid alla prima curva della Power Stage ha perso decine di secondi che hanno permesso a Ott Tanak di salire al terzo posto e di chiudere sul podio. Per il lettone un terribile epilogo di gara, che lo ha privato del primo podio assoluto della carriera nel WRC, ma di certo non ha svilito la sua ottima gara. Martins ha così chiuso la gara all'ottavo posto assoluto.

A proposito dell'estone, è risultato di gran lunga il miglior pilota di Hyundai Motorsport per capacità su questo tipo di sterrato più che per la posizione di partenza, sebbene fosse migliore rispetto a quella più penalizzante del compagno di squadra Thierry Neuville. Ott si è accontentato nella classifica assoluta, ma è risultato il più veloce nella Super Sunday, portando a casa i 7 punti per il vincitore, oltre al miglior piazzamento nella Power Stage che ha concluso la gara.

Quarto posto per Adrien Fourmaux con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid di M-Sport. Il francese è stato autore di una gara in crescendo dopo un venerdì al di sotto delle aspettative, ma è anche stato rallentato oggi da un guasto sulla sua vettura che non gli ha permesso di lottare per le posizioni di vertice della Super Sunday.

I due contendenti al titolo iridato, dunque Elfyn Evans e il leader del Mondiale Thierry Neuville, sono arrivati rispettivamente quinto e ottavo, inframezzati da Sesks e un Takamoto Katsuta che deve recriminare per un errore che lo ha portato a perdere almeno la quinta posizione assoluta. Poco male per Evans, che ha recuperato un punto in più su Neuville, oltre a quelli nella Super Sunday e nella Power Stage. Ora tra i due il distacco è sempre più ridotto e il prossimo evento dovrebbe favorire ancora Evans per le qualità delle Toyota GR Yaris su sterrato veloce.

Chiudono la Top 10 le due delusioni del fine settimana. Stiamo parlando di Esapekka Lappi, il quale era atteso come grande protagonista e invece si è trovato a chiudere staccato di oltre 3 minuti e mezzo dal vincitore senza aver mai trovato il giusto assetto che potesse permettergli di esprimere la sua guida su un fondo che ama particolarmente. Gregoire Munster ha resistito in Top 8 fino a sabato, poi prima Neuville e poi Lappi lo hanno passato inesorabilmente, finendo per arrancare oggi a causa di un guasto tecnico sulla sua Puma.

Nel Mondiale Piloti Thierry Neuville continua a comandare le operazioni con 145 punti, appena 8 punti di vantaggio su Ott Tanak, divenuto il primo degli inseguitori dopo aver superato Elfyn Evans. Il gallese è terzo a 132 (-13 da Neuville) con Sébastien Ogier salito in quarta piazza a 117. Chiude la Top 5 Adrien Fourmaux a 101.

Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, grazie a questa doppietta Toyota Gazoo Racing torna a un passo da Hyundai Motorsport. Il team coreano a 351 punti contro i 350 di Toyota: sono divisi da appena 1 punto!. Terzo posto per M-Sport Ford a 177 punti.

Oliver Solberg ha fatto la parte del dominatore incontrastato nel WRC2 con una prova imperiosa. Il pilota del team TokSport, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, ha comandato la classifica generale da venerdì a oggi, infliggendo un distacco importante ai primi rivali per poi gestirlo sin dal pomeriggio della prima tappa.

Mikko Heikkila, primo dei rivali in questo fine settimana, ha cercato di mantenere un passo regolare e competitivo, riuscendoci. Ma Solberg si è rivelato semplicemente troppo forte. Così Hekkila, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2, si è limitato a difendere la piazza d'onore dal connazionale Sami Pajari, che era reduce da due successi consecutivi tra Sardegna e Polonia.

WRC 2024 - Rally Lettonia - Classifica finale