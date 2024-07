WRC | Rally Lettonia, PS19: Tanak prende Ogier nella Super Sunday

Missione compiuta. Ott Tanak firma un'altra vittoria di speciale, questa volta nella Prova Speciale 19 del Rally Lettonia, e così facendo aggancia Sébastien Ogier in vetta alla classifica Super Sunday, quella che conferisce punti extra dopo quelli già assegnati al termine della tappa di ieri.

Il pilota estone di Hyundai Motorsport ha preceduto di appena 3 decimi Kalle Rovanpera, leader della classifica generale dell'evento, e di 9 decimi Sébastien Ogier, suo avversario per la classifica di giornata.

Ora Tanak e l'8 volte iridato sono appaiati: chi chiuderà la Power Stage davanti si prenderà più punti garantiti sia dalla prova che dalla Super Sunday. Insomma, una stage a dir poco decisiva, soprattutto per le speranze di rientrare nella lotta al titolo del 37enne estone.

Tanak, però, potrebbe addirittura piazzare il triplo colpo, perché in questa prova Martins Sesks ha commesso un errore arrivando lungo in una frenata. Questo lo ha portato a perdere diversi secondi e a far rientrare OIt nella lotta per il terzo posto della classifica generale. I due sono separati ora da 4"6.

Da segnalare, inoltre, alcuni problemi tecnici sulle Ford Puma Rally1 Hybrid di Adrien Fourmaux e Gregoire Munster. Entrambi sono in difficoltà e questo ha permesso a Thierry Neuville di avanzare di 2 posizioni nella Super Sunday, trovandosi quinto a pari merito con il francese di M-Sport. L'errore di Sesks, inoltre, aiuta il leader del Mondiale a portare a casa un probabile punto in più che lo aiuterà a mantenere la leadership anche al termine di un evento così complicato per lui e per Hyundai.