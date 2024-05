WEC | Spa, 4a Ora: le grintose Ferrari passano in testa

La 6h di Spa-Francorchamps ha già affrontato il giro di boa e mancano 120' alla bandiera a scacchi di questa terza prova del FIA World Endurance Championship 2024, al momento la più bella gara dell'anno.

Il sole continua a riscaldare il foltissimo pubblico accorso sulle Ardenne, per nulla deluso dallo spettacolo che in pista ci stiamo godendo, con tante battaglie e colpi di scena continuati dopo la ripartenza dalla Safety Car che alla seconda ora aveva raggruppato le vetture.

La vettura di sicurezza è uscita con 3h35' sul cronometro da affrontare, proprio mentre le LMGT3 avevano optato per fermarsi per la terza volta rimescolando ancora le carte.

Nel frattempo penalità di Drive Through comminata alla BMW #20 per aver innescato la carambola che alla seconda ora ha messo KO la Porsche-Jota #38 e la BMW M4 LMGT3 #46.

Stessa sanzione data anche a Toyota #7 e McLaren #95 per una infrazione commessa in regime di Virtual Safety Car, mentre BMW #15 e Aston Martin #27 si sono prese 10" per infrazioni ai pit-stop.

Tra le Hypercar, cedimento della sospensione posteriore sinistra per Andrea Caldarelli, costretto a percorrere un intera tornata per riportare la Lamborghini SC63 ai box di Iron Lynx e ritirarsi.

Contatto fortuito tra la Aston Martin #777 e la Corvette-TF Sport #82 al 'Raidillon' che ha provocato la foratura della posteriore sinistra alla Z06 di Sebastian Baud, con la gemella #81 costretta ai box per un danno al diffusore.

Ma un altro clamoroso episodio si è consumato sul finire della 3a Ora, quando a 'Blanchimont' un brutto errore di Michael Christensen ha visto la Porsche #5 sbandare e finire contro al muretto di sinistra per un rovinoso ritiro.

Anche in questo frangente è stato decretato un Full Course Yellow e poco dopo il nuovo via libera, grande mossa di James Calado in cima al 'Raidillon', bravissimo ad approfittare di una leggera esitazione di Neel Jani - con un doppiato davanti - per prendere la scia della Porsche #99 e superare il pilota di Proton Competition, conquistando il comando con la Ferrari #51, passata successivamente ad Alessandro Pier Guidi.

Un Miguel Molina pimpante ha recuperato un paio di posizioni, per poi lasciare la Ferrari #50 ad Antonio Fuoco in terza posizion; il calabrese prima ha chiuso la porta ad una Cadillac in risalita furibonda, per poi andare a raggiungere la 963 di Jan, superandola sul finire dell'ora sul rettilineo del 'Kemmel' dopo aver corso un paio di rischi nel traffico dei doppiati.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: Paul Foster

Intanto la Cadillac di Earl Bamber resta quarta e in agguato, ha invece perso terreno la Porsche-Penske #6, che sta combattendo per la Top5 contro la #12 di Jota, oltre alla Ferrari #83 di AF Corse che è settima attaccata dalla Toyota #8.

In odore di Top10 abbiamo anche le due Alpine, divise dalla Toyota #7 nona, mentre undicesima c'è la BMW #15 dietro alla quale ecco le Peugeot #93 e #94. La Isotta Fraschini ha conquistato la 15a piazza superando la BMW #20, che nel frattempo si è presa un'ulteriore sanzione di 5" per aver superato un rivale andando oltre i limiti della pista.

In Classe LMGT3 è tutto apertissimo perché ora davanti troviamo la McLaren #59 di United Autosports e la Porsche #91 di Manthey EMA, ma a 5" c'è sempre la Lamborghini #85 delle Iron Dames che sta provando a riprendersi il primato dopo averlo perso nell'ultima girandola di soste.

La BMW #31 di WRT e la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing sono un po' più staccate e in Top5 di categoria, con dietro la Ford Mustang #88 di Proton Competition e le Ferrari #54 e #55 di AF Corse, in lizza con la Lexus #78 di Akkodis ASP per la settima piazza.

Tra i primi 10 c'è pure la Aston Martin #777 di D'station Racing.

FIA WEC - 6h di Spa: Classifica LIVE