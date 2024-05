WEC | Bandiera rossa a Spa, bruttissimo botto di Bamber

Bandiera rossa alla 6h di Spa-Francorchamps quando sul cronometro mancano meno di due ore al termine di questa terza prova del FIA World Endurance Championship 2024.

Con le due Ferrari che avevano appena preso il comando e la quarta girandola di soste che alcuni della Classe Hypercar stavano inaugurando, un bruttissimo incidente ha coinvolto la Cadillac e la BMW LMGT3 #31.

Earl Bamber, quarto in quel momento sulla V-Series.R #2, era all'inseguimento della Porsche #99 di Proton Competition condotta da Neel Jani, che in cima al 'Raidillon' si è trovata davanti la M4 guidata da Sean Gelael.

Lo svizzero l'ha affiancata sul rettilineo del 'Kemmel' prendendo il lato sinistro, Bamber ha preso la scia della 963 provando ad infilarsi a destra, ma calcolando male i tempi è finito col tagliare la strada alla M4 di Gelael.

La collisione ha spedito la Cadillac violentemente contro le barriere di destra rischiando pure il capottamento e toccando lievemente il posteriore della Porsche, spargendo detriti per diversi metri e terminando la corsa demolita, con anche la BMW M4 ferma per il KO.

Subito è intervenuta la Safety Car, ma dopo un minuto è stato chiaro che bisognava interrompere la gara per consentire i soccorsi ai piloti - dichiarati ok, ma ora al centro medico per controlli di routine - e ripulire il tracciato.

Nel frattempo il cronometro prosegue e tutte le auto si sono allineate sul rettilineo principale di partenza attendendo il nuovo via, mentre il Direttore di Gara, Eduardo Freitas, si è recato sul posto per controllare lo stato delle barriere di protezione, in un punto dove ci sono solo reti e i new jersey di cemento.

"Sarebbe potuta andare molto peggio, francamente c'è poco da dire. I due che avevo davanti stavano lottando e credo sia stato fatto un errore di valutazione", spiega Gelael ai microfoni di Eurosport con un volto molto tirato.

"A volte questi errori capitano e hanno conseguenze molto grandi, l'importante è che nessuno si sia fatto male. Però ci vuole rispetto anche per gli altri piloti in pista, pur se corrono in altre categorie. Qualcuno lo fa, qualcuno no, oggi purtroppo mi sono trovato nella posizione sbagliata".

La riparazioni delle barriere dopo l'incidente Foto di: Paul Foster

AGGIORNAMENTO: al termine delle lunghissime riparazioni, la Direzione Gara farà ripartire la corsa con 1h44' da affrontare, ovvero il tempo perso dall'esposizione della bandiera rossa. La Safety Car sarà davanti al gruppo a cominciare dalle 19;10.

Le vetture in griglia potranno sostituire le gomme, ma chi non ha effettuato il pit-stop con rifornimento sarà per forza costretto a rientrare. Da questo punto di vista, chi ha già completato l'operazione sono Porsche #6 e #12 e Alpine #36.