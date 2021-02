La Glickenhaus 007 LMH sta sempre più prendendo forma e comincia anche a... muoversi.

La primissima Hypercar della Scuderia diretta da Jim Glickenhaus si appresta a fare il proprio debutto nel FIA World Endurance Championship quest'anno, oltre alla 24h di Le Mans prevista a giugno.

Costantemente il team aggiorna tramite i social e i comunicati stampa di come procedono i lavori sulle macchine #708 e #709 che nel 2021 condurranno Gustavo Menezes, Ryan Briscoe, Romain Dumas, Olivier Pla, Pipo Derani, Franck Mailleux e Richard Westbrook.

Dopo la messa in moto del propulsore costruito da Pipo Moteurs, la Scuderia Cameron Glickenhaus ha fatto anche compiere i primi passi al suo prototipo negli spazi esterni della sua struttura.

La Hypercar non è ancora del tutto completa, ma cominciano anche a vedersi le iniziali forme della carrozzeria, che a prima vista ha delle linee molto "retrò" che si rifanno ai gloriosi prototipi di Le Mans d'un tempo, specialmente sul muso.

SCG, in collaborazione con Joest Racing, Podium Advanced Technologies e Motul, ora si recherà a Vallelunga per un primo test che servirà a raccogliere i dati che la porteranno poi a continuare il lavoro di sviluppo in vista dell'esordio nel Mondiale Endurance.