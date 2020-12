Jan Magnussen con High Class Racing nel WEC 2021

Magnussen, che ha una lunga esperienza con la Corvette, ha fatto un'apparizione in LMP2 l'anno scorso, quando si è unito alla High Class Racing in occasione dei rookie test in Bahrain.

Ora il 47enne, padre del piloti di Formula 1 Kevin, è stato confermato per l'intera stagione 2021 dalla squadra, e condividerà l'abitacolo di una Oreca 07 con i connazionali Anders Fjordbach e Dennis Andersen.

Fjordbach ha fatto parte dello schieramento della High Class per la recente stagione 2019/2020 insieme al gentleman Mark Patterson ed al giapponese Kenta Yamashita, pilota junior Toyota. Andersen invece farà il salto dall'European Le Mans Series al Mondiale.

Magnussen ha detto: "Sono estremamente felice di far parte del programma WEC dell'High Class Racing, che comprende la 24 Ore di Le Mans. E' un progetto a cui lavoriamo da molto tempo, ed è fantastico per tutti che possiamo partecipare con un team tutto danese".

"Abbiamo fatto un grande test in Bahrain nel 2019 e non vedo l'ora di far parte di una squadra che ha già dimostrato di avere un buon potenziale nelle gare endurance".

Magnussen è rimasto senza un impegno full time dopo che è stato scaricato dalla Corvette per la stagione 2020 dell'IMSA, con la quale ha fatto un ritorno una tantum nella gara del WEC dello scorso febbraio ad Austin.

Quella dell'anno prossimo sarà la sua prima 24 Ore di Le Mans su un prototipo dal 2003, quando aveva guidato un'Audi R8 con i colori del Team Goh.

"Passare ai prototipi è uno sviluppo interessante per la mia carriera", ha aggiunto il quattro volte vincitore di classe nella gara francese. "La LMP2 è una categoria molto difficile, con vetture fantastiche e squadre forti, e allo stesso tempo è l'unica classe in cui non ho mai corso a Le Mans".

"Poterlo fare insieme all'High Class Racing, un team affermato sia nell'ELMS che nel WEC, e che ha forti ambizioni di vittoria, non fa che migliorare ulteriormente la situazione".

High Class ha anche confermato l'intenzione di schierare la sua Oreca nel round inaugurale dell'IMSA 2021, la 24 Ore di Daytona, anche se non ha ancora ufficializzato i nomi dei piloti che porterà in gara.