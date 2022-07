Carrera Cup Italia | Mugello: Malucelli domina e va in pole

Carica lettore audio

Sfavillante pole position di Matteo Malucelli nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit. L'esperto pilota romagnolo non sbaglia nulla e dopo il miglior riscontro delle libere ieri e stamattina anche della PQ1 nella decisiva PQ2 piazza un tempone in 1'49"809 e come unico pilota in grado di abbattere il fatidico muro dell'1 e 50 guadagna la partenza al palo nella gara 1 di oggi pomeriggio.

Oltre a 3 punti preziosi per la sua rincorsa al titolo, nella quale l'alfiere del Team Malucelli è chiamato a recuperare. Così come Leo Caglioni. Il giovane bergamasco di Ombra Racing si è piazzato secondo completando la prima fila a 2 decimi dal poleman e, dopo essere stato anche in testa alla sessione finale, concludendo davanti all'attuale capoclassifica Alberto Cerqui.

Il campione in carica è comunque sempre lì e quasi con un tempo identico a quello di Caglioni prenderà il via di gara 1 dalla terza casella della griglia. Il pilota di Ghinzani Arco Motorsport condividerà la seconda fila con Diego Bertonelli, quarto a 3 decimi. Anche il portacolori BeDriver sarà dunque della partita, così come Gianmarco Quaresmini, che per Ombra Racing completa la top-5 delle qualifiche a soli 6 millesimi dal crono di Bertonelli.

Seguono a cavallo del mezzo secondo due giovani come Ale Giardelli, apparso più a suo agio con la 911 GT3 Cup di Ebimotors, e Benny Strignano, settimo e di nuovo molto competitivo con Villorba Corse dopo le belle sensazioni scaturite dal secondo tempo che aveva ottenuto ieri nelle libere.

La prime cinque file dello schiaramento di gara 1 saranno completate da Enrico Fulgenzi , ottavo a sei decimi con la vettura del suo team, Stefano Monaco, a un'incollatura dal campione 2013 con Dinamic Motorsport, e un sorprendente Risto Vukov, convincente nell'entrare per la prima volta in stagione in top-10 con GDL Racing a 7 decimi dalla pole.

Con ben 14 piloti racchiusi in 9 decimi, appena fuori dai primi dieci si sono qualificati Aldo Festante (Raptor Engineering), Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), Giammarco Levorato (Tsunami RT) e Giorgio Amati, il primo inseguitore del compagno di squadra Cerqui in classifica soltanto 14esimo davanti al rookie lituano Kajus Siksnelis (DInamic Motorsport), che ha raggiunto l'obiettivo di qualificarsi per la PQ2.

Stavolta non sono invece riusciti a superare il taglio della PQ1 né Keagan Masters (AB Racing), il quale ha un po' pagato l'inesperienza sul tracciato toscano, né Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport), due attesi outsider, mentre 20esimo si è qualificato Jorge Lorenzo.

Buona la progressione mostrata dal pluricampione della MotoGP. Il maiorchino del Team Q8 Hi Perform ha migliorato di continuo durante la sessione, fino a togliere ben 2 secondi dal tempo delle libere di ieri, quando ha soprattutto cercato di prendere confidenza con tracciato e vettura. Considerando che Lorenzo è stato uno dei pochi a non aver effettuato i test della settimana scorsa le premesse per gara 1 sembrano discrete.

E' stata davvero intensa fino all'ultimo anche la battaglia per la pole posiiton in Michelin Cup. Alberto De Amicis è riuscito a piazzare la 911 GT3 Cup di Ebimotors davanti a tutti proprio sul filo di lana. Il pilota di Guidonia con un ottimo 1'51"475 (17esimo assoluto) ha superato di un solo decimo un pienamente ritrovato Francesco Maria Fenici.

L'alfiere di AB Racing è tornato a lottare ai vertici della categoria come gli era riuscito nella seconda parte della scorsa stagione e sulla griglia di gara 1 si posizionerà davanti al campione in carica Marco Cassarà, terzo di classe con Raptor Engineering a 3 decimi da De Amicis, e a Paolo Gnemmi, altro alfiere Ebimotors.

Una bandiera rossa a circa 6 minuti dal termine della PQ1 ha interrotto per pochi minuti la sessione a causa di un contatto tra Luca Pastorelli (qualificatosi in top-5 di categoria) e lo svedese Mike Knutzov (giratosi per un precedente contatto con Fontana) nel tratto Casanova-Savelli e sono ora da valutare i danni riportati dalle 911 GT3 Cup rispettivamente di Krypton Motorsport e di EF Racing.

In Silver Cup bella pole position casalinga per Paolo Venerosi, con ancora quindi Ebimotors in vetta. Il capoclassifica della classe riservata alle "991 gen.II" ha vinto di appena 7 millesimi il duello con Davide Scannizzhio (ZRS Motorsport), mentre Max Donzelli (Raptor Engineering) è terzo su un pimpante Luigi Peroni (Ebimotors) e sull'altro capoclassifica Matteo Rovida, quinto per BeDriver.

Ora tutta l'attenzione si sposta su una gara 1 quanto mai incerta al via oggi pomeriggio alle 16.10, con trasmissionein diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Matteo Malucelli Team Malucelli 1’49”809 02. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"219 03. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"248 04. Diego Bertonelli BeDriver +0"345 05. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"351 06. Alessandro Giardelli Ebimotors +0"453 07. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"575 08. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"599 09. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +0"620 10. Risto Vukov GDL Racing +0"755 11. Aldo Festante Raptor Engineering +0"848 12. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"860 13. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"876 14. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"959 15. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +2"165 16. Keagan Masters AB Racing 1’51”312 in PQ1 17. Alberto De Amicis Ebimotors 1’51”475 18. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 1’51”495 19. Francesco Maria Fenici AB Racing 1’51”580 20. Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 1’51”752 21. Marco Cassarà Raptor Engineering 1’51”809 22. Paolo Gnemmi Ebimotors 1’52”112 23. Luca Pastorelli Krypton Motorsport 1’52”413 24. Piero Randazzo Ombra Racing 1’52”481 25. Gianluca Giorgi Ebimotors 1’52”885 26. Johannes Zelger Tsunami RT 1’52”985 27. Max Montagnese Team Malucelli 1’53”785 28. Pablo Biolghini Racevent 1’54”647 29. Mike Knutzov EF Racing 1’54”668 30. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 1’54”822 31. Davide Scannicchio ZRS Motorsport 1’54”829 32. Max Donzelli Raptor Engineering 1’54”848 33. Luigi Peroni Ebimotors 1’54”900 34. Matteo Rovida BeDriver 1’55”016 35. Marco Parisini Team Malucelli 2’01”370