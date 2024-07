Carrera Cup Italia | Mugello: Ten Voorde già in testa nelle libere

Il crono giusto è ancora una volta quello di Larry Ten Voorde e della 911 GT3 Cup di Enrico Fulgenzi Racing nell'ora di prove libere che in leggero ritardo sul programma originario (25 minuti circa) ha inaugurato oggi pomeriggio il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit.

Il campione in carica e attuale capoclassifica non si è smentito nemmeno al venerdì pomeriggio e sul circuito toscano proprio nei minuti finali del turno ha piazzato l'1'50"997 che lo ha fatto balzare al comando nella lista tempi di giornata, oltre che nei pronostici per le qualifiche di domani.

La curiosità delle libere odierne è che i primi tre ricalcano esattamente il podio dello scorso appuntamento a Imola, con Keagan Masters (Team Q8 HI Perform) e Marvin Klein (Target Competition) rispettivamente secondo e terzo alle spalle di Ten Voorde.

Entrambe hanno girato a due milleimi l'uno dall'altro e a due decimi dal leader, ma non sono gli unici, perché a un solo centesimo è autore del quarto tempo di giornata Lirim Zendeli. Il driver tedesco di Ombra Racing è apparso sempre più in sintonia con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing ed è risultato anche il migliore fra i pretendenti alla classifica Rookie.

Sensazioni positive in casa Fulgenzi Racing arrivano quindi anche da Flynt Schuring, il giovane olandese compagno di squadra di Ten Voorde riuscito a entrare nel lotto della top-50 girando a soli 3 decimi dal plurititolato connazionale.

Così il primo degli italiani è soltanto sesto. Merito di Aldo Festante, che con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport ha fermato i cronometri a 4 decimi dalla vetta, precedendo di un soffio Simone Iaquinta, settimo con Prima Ghinzani.

Nello stesso decimo dei due italiani ha concluso anche l'olandese Senna van Soelen, che con Target Competition ha esordito su buoni ritmi nel monomarca di Porsche Italia e preceduto di un decimo il compagno di squadra Janne Stiak.

Il 17enne tedesco, comunque in evidenza con il nono tempo, precede un altro under dello Scholarship Programme, Francesco Braschi. Il 19enne alfiere Dinamic, al top ieri nel test in 1'50"654 oggi ha girato in 1'51"591 lavorando perlopiù in ottica gara e concludendo la giornata a chiusura della top-10 (pagando 10 minuti di stop ai box per abuso di track limits).

A meno di un secondo da Ten Voorde hanno girato ulteriori tre rookie: Daniel Gregor con il team TDE e il duo Villorba Corse Steven Giacon - Nicolas Pujatti.

Fra i protagonisti della Michelin Cup, copertina per Paolo Gnemmi ed Ebimotors, al comando delle libere in 1'53"342, appena 46 millesimi meglio di Alex De Giacomi (Tsunami RT).

Leggermente più staccati ma davvero in una graduatoria molto ravvicinata, li seguono Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Alberto De AMicis (Ebimotors) e Stefano Stefanelli, che al Mugello gioca in casa con il Team Malucelli.

Solo settimo è l'attuale leader di campionato Francesco Fenici, mentre il "deb" Cosimo Barberini, altro fiorentino impegnato nell'appuntamento casalingo, inizia dall'ottavo tempo di categoria.

Nel turno, da sottolineare il fatto che non erano attesi track limits, di fatto, vista la ghiaia nelle vie di fuga e le recenti modifiche che hanno interessato cordoli e "tappetini", e in realtà le segnalazioni arrivate in direzione gara sono state numerose, soprattutto alla Materassi, alla Biondetti 1 e alla Bucine.

Addirittura, oltre a diverse bandiere bianco-nere, sono state esposte quattro nere (10 minuti di stop ai box), nell'ordine all'indirizzo di Braschi, Pujatti, Anthony Imperato e Diego Bertonelli.

Situazioni che più difficilmente si ripeteranno nel corso del weekend, che ora attende una cruciale sessione di qualifica per domani (sabato) mattina alle 9.15, in vista poi di una rovente gara 1 che scatterà alle 15.50 con diretta su Dazn e live streaming su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere