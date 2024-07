Carrera Cup Italia | Mugello: tutto pronto, Braschi in fiducia

Dica 33 iscritti e la Porsche Carrera Cup Italia lo dice schierando al Mugello Circuit il meglio del parterre che punta al titolo e a un posto al sole fra i rookie e nello Schoalrship Programme: sul circuito toscano è tutto pronto in vista delle prove libere del terzo round, in partenza oggi pomeriggio (dopo il briefing con il direttore di prova Massimiliano Ghinassi) con temperature piuttosto elevate previste oltre ai 30 gradi nell'aria e ben oltre ai 50 sull'asfalto.

Proprio questa è una delle chiavi principali di discussione nel paddock, consapevole che però domattina alle 9.15, orario di una qualifica quanto mai cruciale, le condizioni saranno comunque diverse. E, più che alle stesse libere odierne, già a sabato guarda Francesco Braschi, autore ieri intorno alle 18.00 del crono più veloce del test pre-weekend in 1'50"654.

Finora il miglior italiano e giovane in stagione, unico fra l'altro a essere riuscito a salire sul podio (terzo in gara 1 a Misano, la prima del 2024), il 19enne cattolichino di Dinamic Motorsport è in fiducia dopo quanto messo in mostra giovedì.

"Sentivo un ottimo feeling con la macchina - commenta -, il team ha fatto un grandissimo lavoro nel test pre-gara. Non ho fatto il test della scorsa settimana, ne avevo effettuato uno tempo fa, ma era bagnato e quindi tutto diverso. Non abbiamo avuto l’opportunità di lavorare sul setup."

La musica è rpesto cambiata: "Siamo arrivati ieri con una macchina che era una ‘via di mezzo’, abbiamo lavorato molto per farla diventare davvero competitiva e mi sono trovato bene. Sono molto fiducioso e guardo avanti già per le qualifiche. Servirà tanta concentrazione e servirà un gran giro perché abbiamo avversari molto, molto forti. Speriamo il meglio e nella buona fortuna, perché servirà anche quella”.

Lo scorso anno proprio al Mugello si distinse Aldo Festante, anche lui in Dinamic (la foto sopra li ritrae insieme, ndr) e desideroso di ben figurare: “E' una pista che mi piace - spiega il driver campano -; nel 2023 abbiamo disputato un weekend concreto certificato anche dal giro veloce in gara 2. Partiamo quindi da una serie di dati che ci aiuteranno nella messa a punto della vettura. Sarà particolarmente caldo, un aspetto di cui tenere conto per l’usura degli pneumatici. Darò il massimo come sempre insieme al team per poter essere protagonista”.