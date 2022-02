Podcast MotoGP | Quartararo deluso da Yamaha, scappa davvero?

Carica lettore audio

Al termine dei tre giorni di test a Mandalika, che chiudono definitivamente la pre-stagione 2022 della MotoGP, Fabio Quartararo è tutt'altro che soddisfatto e non si sente in condizioni di poter difendere il titolo. L'idillio con Yamaha è già finito? Il campione in carica non nasconde di guardarsi intorno per il futuro già prima che inizi il campionato e anche da Iwata rivelano che sia arrivata un'offerta esterna.

Ma la situazione tecnica di Yamaha è davvero così disastrosa? Ne parlano anche gli altri piloti, che sono scesi in pista sul nuovo tracciato indonesiano che ospiterà il Gran Premio fra un mese. Non sono mancate le polemiche sul circuito, che però è piaciuto molto in termini di layout. Per una Yamaha in difficoltà, ci sono molti altri team che lasciando l'Indonesia soddisfatti del lavoro svolto durante l'inverno e si sentono pronti per il Gran Premio del Qatar, che fra tre settimane darà il via alla stagione 2022 di MotoGP.