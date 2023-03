MotoGP | Uccio: “Yamaha spinge per darci le moto? Ci fa onore!”

Carica lettore audio

Da quando si è saputo che Yamaha aveva perso RNF come team satellite e che nel 2023 avrebbe avuto solo due M1 sulla griglia della MotoGP per la prima volta da quando è nella classe regina, le voci su un accordo tra la Casa di Iwata e il team Mooney VR46 sono state incessanti.

Il rapporto di Valentino Rossi con il marchio giapponese è uno dei più duraturi e di successo della storia del motociclismo, anche se alla fine non ha avuto la gloria che avrebbe voluto la stella di Tavullia. Con il suo team nella classe regina, Rossi disputerà la sua seconda stagione equipaggiato da Ducati, il costruttore italiano con cui ha un accordo fino alla fine del 2024, per quanto si speculi su un cambio prima di questa data.

“Non vedo bene questa situazione”, ha risposto il presidente della FIM alla fine dello scorso dicembre riferendosi al fatto che Yamaha avesse solo due moto quest’anno. “Penso che sarà solo nel 2023. Nel 2024 il team di Valentino Rossi lascerà Ducati e correrà con Yamaha. Questa è l’idea, anche se per adesso non c’è nulla di confermato. Sto dando una notizia: nel 2024 ci saranno sei Ducati e quattro Yamaha”, ha aggiunto Jorge Viegas.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Luca Marini, VR46 Racing Team, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Valentiono Rossi Photo by: Media VR46

Durante lo scorso test di Portimao, Motorsport.com ha avuto l’opportunità di dialogare con Uccio Salucci, Team Director del team Mooney VR46, che per il secondo anno schiera Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi in sella a una Desmosedici GP22. “Innanzitutto, devo riconoscere che per me è un onore che un marchio come Yamaha si interessi a noi, per tutto ciò che è e che è stata in passato”, ha spiegato Uccio.

Al momento, il braccio destro di Valentino Rossi vede nell’interesse di Yamaha più un desiderio che una necessità per il costruttore: “È bello che un marchio ti voglia. A questi livello, se un costruttore ti vuole è perché stai facendo le cose bene. Che Yamaha faccia pressione per darci le moto onora sia me che Valentino”.

Tuttavia, Uccio è cosciente dei contratti firmati e del momento competitivo che attraversa ogni costruttore: “Detto ciò, noi abbiamo un contratto con Ducati fino alla fine del 2024. Se per allora Yamaha sarà in grado di fare una moto competitive, sicuramente valuteremo questa opzione”.