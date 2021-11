10:02 Ai microfoni del parco chiuso arriva un Mir contrariato: "Ho fatto il tempo con la prima gomma e con la seconda pensavo di migliorare, ma onestamente non ho capito cosa ha fatto Alex Marquez. Mi è stato dietro tutta la qualifica e questa cosa non mi disturba, ma a un certo punto mi ha passato alla fine del rettilineo e poi ha chiuso il gas. Non capisco, perché a me non interessa se qualcuno mi sta dietro, ma non sono contento di questa manovra. Sono contento della prima fila, ma quando non riesco a dare il 100% mi arrabbio. Ma penso che domani possiamo fare una bella gara, partiamo davanti e non abbiamo nessuno, questa è una cosa nuova e proviamo a rimanere così sempre".