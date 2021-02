MotoE: ecco la entry list della stagione 2021

A pochi giorni dalla diffusioni del calendario della stagione 2021, la MotoE ha svelato le sue carte anche per quanto riguarda i piloti che andranno a comporre lo schieramento di partenza della terza stagione della Coppa del Mondo riservata alle moto elettriche.

Ad aprire la schiera è il campione in carica Jordi Torres, che proverà a difendere la corona sempre con i colori del Pons Racing 40. Lo spagnolo se la dovrà vedere soprattutto con Matteo Ferrari, campione 2019, che gli getterà il guanto di sfida sempre con il Gresini Racing, nel quale troverà un nuovo compagno di box, l'esordiente Andrea Mantovani.

Non dovrà sottovalutare però neppure Dominique Aegerter, terzo lo scorso anno dopo un finale travagliato, che tornerà per difendere il vessillo della Dynavolt Intact GP. Ma sono tanti i piloti che sono pronti a continuare a darsi battaglia in sella alle Energica Ego dopo averlo fatto nel 2020: Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing), Maria Herrera (Openbank Aspar Team), Xavier Cardelus (Avintia Esponsorama Racing), Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) ed Eric Granado (WithU Motorsport).

Bisognerà prestare particolarmente attenzione invece al rookie che porterà in pista l'Openbank Aspar Team, perché Fermin Aldeguer ha appena 15 anni e spegnerà 16 candeline solamente nel mese di aprile. Questo però non sarà il solo esordio: oltre a quello già citato di Mantovani, andranno tenuti d'occhio anche Miquel Pons e Kevin Zannoni, nuova coppia LCR E-Team, ma anche Hikari Okubo con Avant Ajo e Corentin Perolari con MotoE Tech 3.

C'è poi da segnalare un gradito ritorno nel paddock del Motomondiale e si tratta quello di Yonny Hernandez, colombiano che ha corso per cinque stagioni in MotoGP, sarà in sella ad una moto della Octo Pramac MotoE. Rimane poi da scoprire chi sarà invece il secondo pilota del Pons Racing 40, che nel 2021 raddoppierà il suo impegno nella categoria.

MotoE 2020: ecco la entry list completa