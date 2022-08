Moto3 | Red Bull Ring, Libere 2: ruggito di Foggia sull'asciutto

Carica lettore audio

Le condizioni insidiose della mattinata austriaca si sono stabilizzate nel pomeriggio. La pioggia ha smesso di cadere consentendo ai piloti di scendere in pista sull'asciutto. La Moto3 ha inaugurato i turni pomeridiani e in questa seconda sessione di prove libere è Dennis Foggia a imporsi con il tempo di 1'41"774. Il romano del team Leopard ha avuto la meglio alla linea del traguardo nelle fasi finali di turno, molto concitate per via dei tanti piloti che stavano migliorando il proprio tempo.

Foggia precede di 42 millesimi Deniz Oncu, ancora una volta nelle posizioni di testa e secondo per un soffio. Il turco resta davanti al veterano John McPhee, terzo a 49 millesimi dalla vetta. A differenza del primo turno, in questa seconda sessione la classifica è molto corta e ben 19 piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Nelle prime tre posizioni inoltre troviamo ben tre marchi diversi (Honda, KTM e Husqvarna).

In casa Leopard c'è sicuramente grande soddisfazione al termine del venerdì di libere, con i due piloti nelle prime quattro posizioni: Tatsuki Suzuki si conferma in forma e stampa il quarto crono, a 261 millesimi dal leader e compagno di squadra. Alle sue spalle troviamo Diogo Moreira, anche lui ancora una volta in top 10 e quinto a tre decimi da Foggia.

Guizzo di Ayumu Sasaki nelle FP2, il giapponese si porta in sesta posizione e precede la coppia di italiani formata da Stefano Nepa e Riccardo Rossi. I due riescono a risalire la china dopo essere rimasti fuori dalla top 10 nel primo turno. Nepa si ferma in settima posizione, con Rossi in ottava. Chiudono il gruppo dei primi dieci Jaume Masia e David Munoz, nono e decimo rispettivamente.

I due contendenti al titolo restano invece più attardati rispetto agli altri: Sergio Garcia è solo 12°, mentre Izan Guevara è 13° ed entrambi pagano poco più di quattro decimi dalla vetta. Così gli altri italiani: Andrea Migno, leader della mattinata, non va oltre il 19° tempo, mentre Elia Bartolini è 25°. Nicola Carraro è 26°.