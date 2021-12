IMSA | Vasser Sullivan conferma Telitz e Montecalvo sulla Lexus

La Vasser Sullivan Racing ha ultimato la formazione per la stagione 2022 che la vedrà dividersi tra Classe GTD PRO e GTD in IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo il precedente annuncio riguardante l'equipaggio della Lexus RC F GT3 che prenderà parte alla prima delle due categorie sopracitate, oggi è giunto finalmente anche quello del secondo.

Confermati dalla squadra di Jimmy Vasser e James Sullivan anche Aaron Telitz e Frankie Montecalvo, che condivideranno il volante della vettura #12 assieme a Richard Heistand, quest'ultimo impiegato per le gare di Endurance Cup.

"Aaron, Frankie e Richard hanno già collezionato podi e vittorie con noi, quindi era logico confermarli e metterli assieme in equipaggio - affermano i due capi - Crediamo molto in questi ragazzi e nel loro potenziale per lottare per il campionato, come hanno confermato i recenti test di Daytona. Manca giusto il quarto pilota per la 24h, lo annunceremo nelle prossime settimane".

Telitz è carico per il prosieguo dell'avventura con la squadra: "Ho passato due anni fantastici con Jack Hawksworth in GTD e ora avrò Frankie come compagno sulla #12 e Richard per le gare endurance. Siamo in tre con molta esperienza della Lexus RC F e sappiamo cosa serve per vincere. Ringrazio tutti per aver creduto ancora in noi".

Jeff Bal, responsabile di Lexus Motorsports, ha chiosato: "Frankie, Aaron e Richard conoscono benissimo la macchina e hanno già vinto con la RC F GT3, centrando pure podi e pole position. Tutti e tre creano una alchimia che pone la #12 come favorita".

“Jimmy e Sulli hanno fatto un grande lavoro assieme per avere una line-up vincente e creare una squadra che dia la certezza alla Lexus di essere ancora fra i migliori. Il team è carico e anche noi siamo eccitati per lottare per il titolo GTD 2022".