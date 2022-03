GTWC | Rowe Racing schiera la sua BMW M4 in Endurance Cup

Carica lettore audio

La Rowe Racing si concentrerà solamente sulle gare Endurance delle categorie GT per la stagione 2022.

La squadra tedesca ha annunciato che le sue priorità principali di quest'anno sono le 24h di Nürburgring e Spa-Francorchamps, alle quali prenderà parte con la sua nuova BMW M4 GT3.

L'impegno delle Ardenne coincide con un programma nella Endurance Cup del GT World Challenge Europe, per il quale si sta lavorando sulla formazione dei piloti da schierare.

Non ci sarà più invece alcun coinvolgimento nel DTM, dopo che due M6 GT3 erano state schierate nella passata stagione.

BMW M4 GT3, Rowe Racing Photo by: ROWE Racing

"Non vediamo l'ora di partire con la nuova BMW M4 GT3 nelle due principali gare europee di 24 ore, al Nürburgring e a Spa - ha detto il team principal, Hans-Peter Naundorf - Abbiamo un'auto da corsa completamente nuova con una tecnologia all'avanguardia e un look molto più aggressivo della precedente".

"Siamo tutti entusiasti di lavorare con questa macchina. Speriamo di beneficiare dei miglioramenti apportati al telaio, all'assetto e alle prestazioni. Tuttavia, siamo anche consapevoli che non tutto va subito liscio con una vettura così nuova. Molte cose si scoprono solo durante una dura gara. Per noi, il progetto con la nuova BMW M4 GT3 è a lungo termine, e di nuovo nel mondo delle corse endurance".

"Ci eravamo iscritti al DTM nel 2021 perché volevamo essere coinvolti nella nuova era GT3 della serie e vedere come si adattava a noi.

Tuttavia, ci siamo affermati principalmente come un team endurance negli ultimi dieci anni. È qui che possiamo mettere in gioco al meglio i nostri grandi punti di forza: strategia, affidabilità e gestione degli errori".

"Per quest'anno e per i prossimi si è presentata l'opportunità di partecipare nuovamente alla 24 Ore di Spa, accanto al nostro solito programma del Nürburgring. Questo è stato alla base della nostra decisione, presa insieme ai nostri partner, di correre nella Endurance Cup nel GT World Challenge Europe nel 2022".