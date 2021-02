Tante novità nei test del GT Italiano a Vallelunga

Seconda giornata di prove sul tracciato romano Piero Taruffi di Vallelunga. Presenti diversi equipaggi con vetture GT e non, di cui parleremo a parte. Presente il team VSR di Vincenzo Sospiri da sempre legato al marchio Lamborghini, parco macchine piuttosto nutrito tra Super Trofeo e GT3.

Ad oggi sembra saltata la partecipazione al GT Asia, il team comunque ha confermato due vetture nel Super Trofeo Europa con equipaggio in via di definizione. Confermata la partecipazione alla 24H di SPA, anche qui equipaggio da definire come altri aspetti di eventuali partecipazioni ad altri campionati. Nelle prossime settimane avremo un quadro più completo. In pista per il VSR Michele Beretta e Frederic Schandorff che hanno portato avanti test di sviluppo.

Primo contatto invece per Cetilar Racing che dopo l’esperienza alla 24H di Daytona, si è presentata in pista con una 488 GTE blu. In pista oltre a Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, mentre Andrea Belicchi è in veste di Coach. I programmi 2021 saranno svelati più avanti, anche se qualcosa di ufficioso viaggiava sul web da alcune settimane.

Come già anticipato, in pista anche Nova Race. La squadra varesina ha portato entrambe le Honda NSX GT3 EVO, una con la nuova livrea, l’altra invece nella veste carbonio, come da debutto sulla pista romana nel finale del 2020. In pista entrambi i piloti JAS Motorsport, Marco Bonanomi e Jacopo Guidetti che hanno portato avanti i test della vettura giapponese. Questo è il primo degli appuntamenti in vista della nuova stagione 2021.

In pista anche la 488 GT3 di Alberto Lippi con i colori Ram Racing: il pilota di Asolo ritorna in macchina dopo un anno di assenza e il titolo 2019 nella GT Light con Giorgio Sernagiotto. Ad affiancare il pilota veneto c’è Luca Filippi, i cui programmi 2021 sono ancora da definire al 100% ma c’è la voglia di rientrare nel GT Italiano, serie Sprint. In forse qualche altra gara “europea”.

Altra novità, la presenza di Francesco Guerra, vincitore del titolo 2020 GT4 PRO-AM insieme a Simone Riccitelli. Per lui si prospetta l’Europeo GT4 a bordo della Mercedes GT4 di Villorba Corse. Di carne al fuoco ne abbiamo, da rivedere nelle prossime settimane conferme e novità in vista della stagione 2021 che per quanto riguarda il GT Italiano, sarà in quel di Monza con la prima gara Endurance nel weekend del 30 Aprile 2 Maggio.