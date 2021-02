GT Italiano: ecco la Honda della Nova Race in livrea 2021

Il conto alla rovescia per l'inizio della stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo dice che mancano due mesi e mezzo al momento di accendere i motori nel parco della Villa Reale di Monza.

Ma nel frattempo a tenere occupati i team sono la preparazione dei contratti con i piloti, il lavoro d'officina e soprattutto i test invernali che sono la conseguenza della prima e della seconda attività.

Il 16 e 17 febbraio Vallelunga ospiterà due giornate di test riservate alle vetture a ruote coperte ed il team Nova Race sarà presente per la prima volta con due auto contemporaneamente sulla stessa pista a fronteggiare la concorrenza, proprio sullo stesso tracciato dove ha fatto esordire la prima Honda NSX GT3 Evo in un evento valido per il campionato tricolore nell'ultima corsa della passata stagione.

Nelle giornate di test di martedì e mercoledì prossimo Nova Race svelerà quindi la livrea che contraddistinguerà nel 2021 le splendide Gran Turismo costruite in Italia dallo storico partner della casa giapponese JAS Motorsport.

La livrea 2021 è stata realizzata da Maurizio Cauri Design che coltiva questa passione da sempre.

“L’ispirazione è arrivata seguendo le linee guida di quella ufficiale Honda, riadattando i colori e aggiungendo qualche dettaglio”, ha dichiarato Cauri.

Al volante delle NSX GT3 Evo ci saranno il bresciano Jacopo Guidetti (prescelto da JAS Motorsport ed Honda per il Driver Development Programme riservato alle promesse dell'automobilismo) ed il varesino Luca Magnoni, che si presenta al rientro in GT3 fresco di titolo GT4 Am Endurance ottenuto grazie al reparto corse Nova Race impegnato parallelamente con le Mercedes AMG GT4.

All'autodromo Piero Taruffi saranno affiancati da altri piloti seriamente interessati a partecipare al primo programma completo delle vetture giapponesi in un campionato italiano GT.

La sessione di sviluppo prevista a Campagnano di Roma è la prima di una serie di test di messa a punto in calendario prima delle gare gemelle di esordio fissate nell'agenda del tricolore GT Sprint a Monza nel primo fine settimana di maggio.

I test saranno a porte chiuse, ma appassionati e tifosi di piloti GT e del team varesino avranno la possibilità di seguire il live timing assicurato dall'organizzatore e i risultati completi sul sito www.kateyama.ch .