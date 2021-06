Motorsport Tickets accetta di acquisire European Sport Communication, fornitore di hospitality per i Rally

Miami, 10 giugno 2021: Motorsport Network, LLC ha stipulato un accordo vincolante per acquisire European Sport Communication (“ESC”), che espanderà la sua divisione Motorsport Tickets con pacchetti VIP per i rally. Motorsport Tickets è la destinazione unica per i biglietti per eventi, pacchetti di viaggio ed esperienze esclusive per gli appassionati di motorsport.

European Sport Communication è stata creata nel 1999 da Bernard Occelli, vincitore del FIA World Rally Championship nel 1994, come co-pilota di Didier Auriol. ESC offre esperienze indimenticabili portando gli ospiti in punti di osservazione privilegiati in luoghi mozzafiato, tra cui emozionanti voli in elicottero e soste gourmet. La gamma di servizi comprende soluzioni di hospitality VIP personalizzate, "esperienze interne" e prospettive esclusive sullo sport con emozioni incomparabili.

Come "Official Hospitality Partner of the FIA World Rally Championship", ESC ha stretti rapporti con Hyundai Shell Mobis World Rally Team, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Citroën Racing, Peugeot Sport, Michelin, Wolf Lubrications, e molti altri.

Il business ESC completerà la gamma di prodotti offerti da Motorsport Tickets oggi, tra cui Formula 1, MotoGP, World Endurance Championship, 24 Ore di Le Mans, NASCAR, DTM, e Isle of Man TT, e permetterà a Motorsport Tickets di espandere le sue offerte commerciali, come programmi di ospitalità aziendale e pacchetti VIP.

Mentre il mondo esce dalla pandemia di COVID-19 e la partecipazione agli eventi motoristici dal vivo riprende, questa acquisizione in sospeso presenta un'opportunità tempestiva per Motorsport Tickets di espandersi nell'area degli sport da rally.

Il fondatore e AD di ESC, Bernard Occelli, rimarrà con l'azienda per supervisionare la fusione e assistere nell'elevare Motorsport Tickets come una destinazione primaria per l'acquisto di biglietti ed esperienze VIP per eventi motoristici.

Oliver Ciesla, direttore operativo di Motorsport Network: "Conoscendo Bernard e i suoi colleghi da molti anni, sono molto felice di questo accordo, e non vedo l'ora di iniziare la partnership tra ESC e Motorsport Network. Con la nostra organizzazione globale e le opportunità di marketing, possiamo dare una spinta al business di ESC nei prossimi anni per aiutarli a diventare partner di più eventi e aumentare ulteriormente la loro offerta. Inoltre, la nostra attuale offerta di Motorsport Tickets, che porta i fan e i clienti aziendali alle gare e ad altri eventi motoristici, beneficerà fortemente dell'esperienza, dei contatti e del know-how di ESC".

Bernard Occelli, fondatore e CEO di European Sport Communication: "Dopo più di 20 anni di forte e continua crescita, è emozionante per noi entrare a far parte di un'organizzazione molto più grande e siamo orgogliosi di aver raggiunto l'interesse di un'azienda globale in rapida crescita come Motorsport Network. Le nostre attività si completano perfettamente e la nostra relazione di lunga data e di fiducia fornisce una base solida e le condizioni ideali per unire le forze. Attraverso la nostra passione condivisa per il motorsport e i nostri comuni punti di forza nel business, entrambe le parti beneficeranno rapidamente di sinergie che permetteranno di perseguire opportunità commerciali più grandi".

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

