Motorsport Network lancia il Ferrari Marketplace justRED.com

Miami, 29 giugno 2021 - Alimentato da un pubblico appassionato di proprietari, collezionisti e appassionati attraverso FerrariChat, Canossa & Cavallino, Motorsport Network ha lanciato justRED.com, il nuovo premier marketplace dedicato esclusivamente alla Ferrari. La piattaforma digitale integrata di Motorsport Network ha una portata mensile globale di 61 milioni di appassionati di automobili e di corse.

Sfruttando le transazioni peer-to-peer esistenti all'interno della comunità FerrariChat, justRED.com porta una soluzione unica per collegare acquirenti e venditori di Ferrari con una rete di concessionari Ferrari certificati, offrendo un'esperienza transazionale innovativa. justRED.com fornisce a concessionari e venditori privati l'accesso diretto al più grande pubblico al mondo di proprietari e appassionati Ferrari. Un recente studio riporta che la Ferrari ha il 24% di quota del mercato automobilistico di super lusso, e alle aste del 2020, la Ferrari è in testa con il 41% di tutti i lotti di automobili di super lusso. Entrambe le intuizioni sono indicazioni dell'alta desiderabilità della Ferrari tra gli ultra-affluenti e segnalano l'attrattiva di un mercato dedicato al Cavallino Rampante.

justRED.com si unisce alla divisione Driven Lifestyle di Motorsport Network insieme alle recentemente annunciate acquisizioni di duPont Registry e Hammer Price. La nuova divisione è il culmine della cultura, della comunità e del commercio dello stile di vita automobilistico classico e di lusso del mondo in un unico ecosistema. Il portafoglio Driven Lifestyle comprende Canossa Events, sinonimo di eccellenza nel turismo su strada, che organizza quasi 270+ esperienze all'anno per gli appassionati di guida. Parte di Canossa Events, Cavallino è una preminente società di media ed eventi concours che ospita eventi di riferimento per i collezionisti e gli ammiratori di automobili di fascia alta, come il 30° Annual Palm Beach Cavallino Classic, e fornisce una potente rete di contenuti che servono una comunità Ferrari globale. Dedicata alla forma d'arte dei veicoli di lusso, Amalgam Collection, fondata nel 1985, progetta e costruisce squisiti modelli di auto d'alta gamma personalizzati. Il nuovo marketplace justRED.com beneficerà della promozione incrociata e dell'integrazione all'interno della divisione Driven Lifestyle. Inoltre, grazie a FerrariChat, la principale piattaforma sociale globale e la voce più importante sulla Ferrari, con oltre 20 anni di esperienza che collega un pubblico impressionante di membri registrati, justRED.com ha accesso diretto a un pubblico Ferrari altamente coinvolto e competente.

Rob Lay, Managing Partner di FerrariChat, ha dichiarato: "FerrariChat è stata la prima comunità online per proprietari e appassionati di Ferrari per oltre 20 anni. Parte di questa comunità è stata un mercato di successo per acquirenti e venditori di Ferrari. Siamo lieti di collaborare con il marketplace justRED.com per espandere l'inventario disponibile per la comunità FerrariChat e fornire più acquirenti qualificati per i concessionari autorizzati, gli indipendenti e i venditori individuali di Ferrari su justRED.com".

Luigi Orlandini, Presidente Canossa & Cavallino, ha detto: "justRed.com è una nuova incredibile impresa. Come collezionista di Ferrari, vedo un'enorme opportunità con questo mercato come il posto migliore per trovare l'auto che stai cercando e per vendere la tua auto al pubblico giusto. Come azienda che crea esperienze di guida, sono entusiasta delle molte sinergie che saremo in grado di creare con questa nuova piattaforma commerciale".

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

