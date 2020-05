Motor Valley Fest: programma ricco su Motorsport.com

Con le restrizioni legate alla pandemia del COVID-19 che si stanno pian piano allentando, il mondo sta cercando di tornare alla normalità e in questo senso, da domani, arriverà un segnale forte e chiaro dalla Motor Valley.

Nonostante il momento difficile che sta vivendo il nostro paese, ma non solo, la Motor Valley Fest infatti ci sarà anche quest'anno, seppur in versione digitale, proprio con l'intento di lanciare il messaggio di "Engine Restart".

Sei marchi prestigiosi come come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, ma anche i quattro circuiti della Motor Valley, scendono in pista per un'edizione particolare, ma non per questo meno interessante, con convegni, talent talk e E-sports. Anche Motorsport.com e Motor1.com, però, avranno una loro parte importante, con una serie di contenuti esclusivi da non perdere.

Il via è previsto per domani, giovedì 14 maggio, alle ore 9:30 con il convegno inaugurale, che tratterà il tema della ripartenza della mobilità dopo l'impatto del COVID-19 con tutti i top manager delle aziende coinvolte. Convegno che potrete seguire in diretta streaming su Motorsport.com.

Stesso discorso che vale per quello delle ore 13, dedicato alla filiera dell'auto italiana, al quale parteciperanno, tra gli altri, l'amministratore delegato di Lamborghini, Stefano Domenicali, ed il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani.

Alle 15 invece sarà la volta del design, con Alessandro Lago di Motor1.com a fare da moderatore ad alcuni dei principali designer dell'automotive a livello mondiale.

Per gli appassionati delle corse, però, il momento clou sarà alle ore 16:30 con il convegno sul racing, che avrà tra i suoi protagonisti anche il team principal della Ferrari Mattia Binotto, oltre all'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

Dopo una giornata dedicata agli E-Talent Talks (che potrete seguire sui canali ufficiali della manifestazione), per quanto riguarda le dirette streaming su Motorsport.com si passa quindi alla giornata di sabato 16 maggio, nella quale a fare da padrone saranno gli E-sports: alle ore 14 sarà la volta della Ducati E-Race, mentre alle 16 toccherà all'E-Sports Ferrari, che avrà anche la telecronaca del nostro Roberto Chinchero.

Come detto, a partire da domani però vi offriremo anche tanti contenuti esclusivi, con ben 22 video dedicati ai circuiti ed alle Case coinvolte. Ma qui non vogliamo anticiparvi troppo, se volete saperne di più dovete continuare a seguirci e partecipare alla grande festa virtuale dei motori!