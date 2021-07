Il presentatore Will Buxton entra a fare parte di Motorsport.tv

Londra, 21 luglio 2021 – Il presentatore tv e influencer del motorsport Will Buxton, noto nel mondo per il suo lavoro nel paddock della Formula 1 negli ultimi 20 anni e personalità chiave in Drive to Survive di Netflix, lancia oggi uno show settimanale esclusivo sulla piattaforma OTT Motorsport.tv: This Week with Will Buxton (Questa settimana con Will Buxton).

A seguito del successo del canale YouTube di Buxton e degli show settimanali, che hanno ottenuto quasi 25mila ore di visione e oltre due milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi, This Week with Will Buxton andrà dietro le quinte delle notizie che provengono da tutto il mondo del motorsport. Con lo spettatore come punto focale dello show, Buxton farà domande e risposte che i fan hanno posto da dibattiti live con ospiti a Motorsport.tv Live studio o attraverso interviste approfondite con persone chiave nelle notizie. Per rendere lo show ancora più coinvolgente, i fan saranno incoraggiati a mandare i propri video che verranno usati nel programma.

Gli appassionati potranno seguire la serie in 20 parti su Motorsport.tv sul sito web o sull’app dedicata scaricabile su dispositivi Apple, Android, Fire TV, Roku e Chromecast. Alcuni spezzoni dello show saranno disponibili anche su Motorsport.com e su Autosport.com.

Richiesto dal Presidente di Motorsport Network ed ex commentatore di F1 James Allex, Buxton si unisce alla lista di talenti della crescente Motorsport.tv insieme ai già annunciato Juan Pablo Montoya, ex pilota di F1, i cui commenti pungenti nel canale di notizie su Motorsport.tv Live sono già molto apprezzati dai fan.

Dopo due decenni nel motorsport, in cui ha lavorato sia con la carta stampata sia con le trasmissioni, Buxton è diventato uno dei volti e delle voci più riconoscibili del mondo del motorsport. Ha iniziato nel 2001 come giornalista, prima di passare alle trasmissioni, diventando la voce ufficiale dell’allora GP2 (l’attuale F2). I suoi commenti appassionati e informati lo hanno portato ad essere uno dei reporter della Formula 1 per la TV negli Stati Uniti, prima con Speed Channel e poi per molti anni con NBC Sports. Negli ultimi anni, Buxton è stato una presenza fissa nella Formula 1 digitale, così come una delle principali personalità di Drive to Survive, il documentario prodotto da Netflix.

Con una fanbase già consolidata, This Week with Will Buxton si rivolgerà a coloro che già seguono il suo canale YouTube e porterà la serie a un nuovo pubblico che comprende i 61 milioni di lettori e di audience di Motorsport Network. Il Produttore Esecutivo di Motorsport.tv Live è Jason Swales, che ha prodotto il lavoro di Will su NBC Sports e lo show di F1.

Il primo episodio di This Week with Buxton va in onda oggi su Motorsport.tv.

Will Buxton ha affermato: “Crescendo, Autosport è stato la mia bibbia. È stato ciò che mi ha fatto decidere di voler essere un giornalista e negli anni sono stato estremamente orgoglioso di vedere il mio lavoro e le mie parole apparire lì. James Allen ed io ci conosciamo da molti anni, quando mi ha chiamato e mi ha chiesto se fossi interessato a fare qualcosa con lui e con Motorsport.tv diventando parte della famiglia di Motorsport Network, non ci ho messo molto tempo a dirgli di sì. Poi, riuscire a creare il mio canale YouTube nei mesi invernali di lockdown e svilupparlo con James e con lo splendido team di Motorsport Network per un programma televisivo lungo è la ciliegina sulla torta. Non vedo l’ora di portare ‘This Week’ su Motorsport.tv”.

Simon Danker, CEO di Motorsport.tv, ha dichiarato: “La passione e l’esperienza di Will nel motorsport, insieme al successo con il suo show su YouTube, lo hanno reso la persona perfetta per unirsi al primo grande compito di Motorsport.tv. ‘This Week with Will Buxton’ darà ai fan una visione dall’interno delle storie delle gare ed interviste esclusive con figure leader del motorsport. Siamo particolarmente entusiasti del fatto che gli appassionati giocheranno un ruolo fondamentale in questo nuovo programma”.

Per maggiori informazioni, contatta:

Alice Holloway, Patterrn – alice@patterrn.com

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

Per leggere tutti gli annunci di Motorsport Network, clicca qui.

