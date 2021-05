Motorsport Network firma Juan Pablo Montoya come nuovo presentatore per Motorsport.tv

Londra, 27 maggio 2021: Motorsport Network LLC annuncia che ha firmato Juan Pablo Montoya, leggendario pilota di F1, ruote coperte e IndyCar, come presentatore per la piattaforma OTT di Motorsport.tv e Motorsport.tv Live, i suoi canali in diretta.

Montoya contribuirà a fornire le opinioni per Motorsport.tv, lavorando assieme al suo team su documentari riguardanti stelle dell'automobilismo che verranno trasmessi tramite i suoi canali, in collaborazione con Motorsport Network, assieme alle sue pubblicazioni, giochi e merchandise.

Oltre a questo ruolo, Montoya ricoprirà quello di Grand Marshal di Motorsport Network per le competizioni eSports che continueranno a crescere, grazie anche alla collaborazione con Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM). Inoltre verrà inserito anche nella nuova linea di abbigliamento di Motorsport Collection.

Uno degli obiettivi del nuovo binomio Motorsport Network - Montoya è dare una mano ad avvicinare vecchi e giovani appassionati con nuovi elementi del motorsport, come ad esempio eSports e giochi, sfruttando la sua nota personalità.

Il parallelo di portare un pilota affermato in questa nuova era del motorsport riflette l'attuale ambizione delle corse automobilistiche in tutto il mondo nel cercare di modernizzare lo sport pur rispettando la sua storia.

Motorsport Network si sforza attraverso ognuna delle sue divisioni aziendali di riunire vecchi e nuovi fan e di rendere lo sport più accessibile a una base più ampia di appassionati e partecipanti. Questa nuova partnership non farà altro che rafforzare il messaggio che Motorsport Network sta trasmettendo ai suoi 56 milioni di utenti mensili.

Juan Pablo Montoya ha detto: "Lavorare con Motorsport Network come opinionista sulla piattaforma Motorsport.tv Live è un concetto eccitante per me e un progetto che non vedo l'ora di realizzare. Con Motorsport Network, abbiamo già alcuni progetti divertenti in corso e creeremo contenuti che penso che molte persone apprezzeranno. Il motorsport è per tutti e nel raggiungere il pubblico che mi conosce dalla Formula Uno e introdurli a nuovi aspetti dell'ambito penso che sarà un ottimo modo per continuare a sviluppare racconti intorno allo sport".

Simon Danker, AD di Motorsport.tv ha detto: "Non vediamo l'ora di iniziare a collaborare con Juan Pablo, sia come presentatore su Motorsport.tv Live che nello sviluppo di una nuova programmazione per il servizio OTT. Su Motorsport.tv, vogliamo portare ai fan una visione dall'interno di ciò che serve per competere nelle varie serie automobilistiche. Il successo di Juan Pablo al di là della Formula Uno significa che può darci qualcosa che pochi altri possiedono".

James Allen, presidente di Motorsport Network ha detto: "Avendolo conosciuto quasi 20 anni fa, ho molto rispetto per Juan Pablo, la sua versatilità come pilota e la sua enorme personalità. Il suo marchio personale e la sua spavalderia sono ben riconosciuti nella comunità del motorsport, quindi era ovvio averlo con noi aumentando la nostra offerta di notizie in diretta e contenuti orientati alla personalità. Porterà una grande dinamica non solo a Motorsport.tv, la nostra piattaforma OTT e il servizio di streaming, ma anche a Motorsport Games, Motorsport.tv Live e Motorsport Collection. Non vedo l'ora di lavorare con lui su tutte queste cose".

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

Per leggere tutti gli annunci di Motorsport Network, clicca qui.

