Bosch DRIVERLESS: Sense

Servono partner di riferimento assoluto, come Bosch e Power On nella fattispecie, che hanno fornito prodotti e formazione tecnica di base utili per realizzare un progetto di successo.

Quando si decide di realizzare un prototipo da corsa a guida autonoma, è bene aver chiaro in mente un progetto di sviluppo. Quindi, cerchiamo di pensare a questo veicolo come fosse il corpo umano, immaginando i vari sensi di cui è dotato.

I cinque sensi sono il biglietto da visita del corpo umano per conoscere sé stesso. Ci aiutano a leggere e interpretare il mondo che ci circonda, riconoscere un volto amico, un paesaggio annegato nei nostri ricordi e, nei casi estremi, a capire le situazioni di pericolo.

Così come per l’uomo, anche per un’auto a guida autonoma i sensi sono fondamentali. E gli occhi e le orecchie di un’auto, tecnologicamente, sono niente altro che dei sensori che mappano l’ambiente circostante.

Se, da un certo punto di vista, questa tecnologia ormai è diventata una routine imprescindibile nel mondo moderno legato al prodotto automobilistico, altra cosa è la sua traduzione in ambiente racing dove sono i ragazzi a realizzare un prototipo da corsa a guida autonoma.

Il veicolo deve dimostrare di leggere bene l’ambiente circostante viaggiando su un percorso prestabilito, senza toccarne o superarne i limiti. Tutto, fuorché una sfida facile.

Capire dove posizionare i sensori è il primo passo: la profondità, tanto per l’uomo quanto per il prototipo, è un fattore fondamentale. Andare a selezionare un punto specifico del veicolo in luogo di un altro può portare svantaggi e vantaggi caratteristici. Necessario, quindi, ponderare bene il tutto prima di procedere con l’installazione vera e propria ed il collegamento alla centralina, il cervello del prototipo e tema chiave del prossimo episodio.

Tempismo, capacità visiva e rilevazione sono le basi di partenza del progetto: ovviamente, però, siamo solamente al primo passo di un percorso ancora lungo.

LO SAPEVI CHE...

L’Inertial Measurement Unit (IMU) di Bosch è una centralina di calcolo inerziale dalle elevate prestazioni che contiene sensori inerziali 6D per misurare accelerazione e velocità angolare. In base alla posizione d’installazione del sensore, questo misura l’accelerazione verticale, longitudinale e laterale del veicolo e i valori di imbardata, beccheggio e rollio.

Di conseguenza, l’IMU di Bosch può essere utilizzato per una moltitudine di applicazioni in campo automotive, nonché per future funzioni avanzate di sistemi di assistenza alla guida e guida autonoma. Gli studenti del team utilizzano l’IMU per rilevare tutti i parametri della dinamica del veicolo, in particolare l’angolo di imbardata, non trascurabile perché descrive il comportamento del veicolo in curva e durante la marcia.