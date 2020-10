F4, Monza, Gara 2: Pizzi show, vince ancora

Anche gara 2 della F4 italiana è un vero spettacolo, dove le scie generano continui sorpassi e controsorpassi fra i piloti. In partenza purtroppo il poleman Andrea Rosso non è nella sua posizione in griglia per problemi tecnici alla vettura. E allora è Minì a scattare per primo e tenere la prima posizione in partenza, con alle spalle Pizzi, Ugran, Monotoya, Delli Guanti e Salmenautio.

Gli scontri nelle prime posizioni sono continui, con Pizzi e Minì a scambiarsi più volte la leadership, ma con il pilota della VAR che sembra comunque più a suo agio. Nella lotta anche Delli Guanti, Montoya, Ugran e Fornaroli.

A 18 minuti dalla fine Hamda Al Qubaisi commette un errore e va ad urtare il cinese Han Cenyu e i due sono fuori gara con necessità di ingresso della safety car. I piloti di testa rallentano, ma Piero Delli Guanti affianca Minì ma nella manovra si scontras con Filip Ugran e i due sono fuori gara.

Nel frattempo Montoya ha guadagnato la seconda posizione dietro a Pizzi, ma Minì non ci sta e lo ripassa. Il colombiano si trova poi affiancato da Bortoleto, si tocca col compagno di squadra ed esce parzialmente di pista perdendo diverse posizioni.

Negli ultimi giri Minì prova l'attacco a Pizzi, proprio come in gara 1, ma questa volta desiste dal tentativo alla parabolica e così è il pilota VAR a passare primo sotto la bandiera a scacchi, seguito da Minì, Bortoleto, Fornaroli, sempre veloce a Monza, un ottimo Santiago Ramos (Jenzer Motorsport) ed il compagno di team Piotr Wisnicki, sesto.