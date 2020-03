Francesco Pizzi con Van Amersfoort in Formula 4

Van Amersfoort Racing ha ufficializzato Francesco Pizzi nel team di F4. Il giovane italiano gareggerà per il team olandese nel 2020. Pizzi correrà insieme ai Red Bull Juniors della VAR, Jonny Edgar e Jak Crawford.

A differenza di molti altri colleghi, Francesco non proviene da una lunga serie di piloti da corsa affini in cui una generazione è seguita dalla successiva. È un dato di fatto, l'italiano quindicenne è stato il primo della sua famiglia ad affrontare la sfida delle corse.

Detto questo, è ancora più speciale è che Francesco abbia preso il volante di un go-kart già all'età molto giovane di 7 anni. Solo due anni dopo Pizzi è entrato nel Campionato Italiano ACI Sport, dove ha mostrato in modo impressionante le sue abilità vincendo la gara al South Garda Karting. Gli anni successivi sono caratterizzati da una lunga lista di risultati significativi raccolti in campionati nazionali e internazionali di kart.

L'anno scorso, Pizzi ha fatto il salto nelle corse monoposto entrando nel campionato degli Emirati Arabi Uniti F4. Il suo ingresso non è passato inosservato mentre ha fatto una tripletta su quella che è stata la sua prima esperienza in F4 di sempre. Rivendicare la vittoria in tutte e tre le gare ha reso Pizzi immediatamente il pilota da battere ed è rimasto così per il resto della serie.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing: "Siamo molto entusiasti di avere Francesco a bordo per la prossima stagione. Era già sul nostro radar ma soprattutto dopo la sua esibizione durante la serie F4 degli Emirati Arabi Uniti, era chiaro per noi che volevamo che si unisse ai VAR. È giovane e molto desideroso di competere al livello successivo nelle corse F4. Il campionato italiano è altamente competitivo e quindi il prossimo passo perfetto per lui. È chiaro che supporteremo Francesco in ogni fase e l'equipaggio è molto entusiasta di iniziare con lui".

Partecipando al campionato italiano F4 Pizzi è in grado di mettere macinare km preziosi e avere un buon assaggio di un'ampia varietà di circuiti di alto profilo in tutta Europa. Francesco sarà affiancato dall'ex pilota di F1 Gianmaria Bruni, che offrirà il suo sostegno al giovane talento durante quello che è ancora il suo primo anno in Formula 4.

"Sto guidando come fosse un incredibile giro sulle montagne russe", dice Francesco Pizzi. "Solo una settimana fa ho vissuto il momento clou della mia carriera diventando un campione di F4 nel mio anno da principiante. Ora sto preparando le valigie per unirmi a Van Amersfoort Racing nella serie F4 italiana! Diventare campione mi ha dato una spinta incredibile per la nuova stagione. Sono ben consapevole che la competizione sarà accanita, ma sono pronta ed estremamente motivata per avere successo. Ho molta fiducia in VAR. Hanno spianato la strada a così tanti grandi nello sport e far parte di questa squadra mi motiva solo di più!".