F4, Paul Ricard, Libere 2: Tramnitz risponde a Bearman

Migliorano tutti nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Paul Ricard e si riduce ancora di più il gap tra i 37 piloti dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA. Il più veloce, sui 5,822 km del circuito francese, è il tedesco di US Racing Tim Tramnitz che chiude il suo miglior giro in 2’02’’751 a 170,7 km/h di media.

Alle sue spalle ottima prestazione di Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing) che chiude a soli 127 millesimi dal tedesco e si prende anche la prima posizione tra i rookie. A due decimi dal leader è Oliver Bearman a confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime libere.

Conferme sulla competitività del campionato arrivano anche dopo FP2 con 11 piloti racchiusi in un secondo e i primi 30 in 1 secondo e 790.

I distacchi minimi lasciano aperte tutte le possibilità per le qualifiche di domani mattina con l’incognita meteo a mettere ancora più incertezza. Dietro i primi tre sono Luke Browning e Vlad Lomko a chiudere la top 5 con le tre monoposto di US Racing che si mettono subito in evidenza.

Sesto, invece, è il russo Kirill Smal (Prema Powerteam), seguito da Joshua Dufek (Van Amersfoort), Sebastian Montoya (Prema Powerteam), Victor Bernier (R-ACE GP) e Joshua Durksen (BWT Muecke Motorsport). Ottimo undicesimo tempo, a 9 decimi dal leader, per Hamda Al Qubaisi (Prema Powerteam), mentre l’esordiente Maya Weug (Iron Lynx) è 23esima e sesta tra i rookie.

La classifica rookie vede Nikita Bedrin largamente al comando davanti a Conrad Laursen (Prema Powerteam) e Francesco Braschi (Jenzer Motorsport), quindicesimo nella classifica assoluta e primo tra gli italiani al via. Domani alle 9.00 il via delle prime qualifiche della stagione.