Formula 4 | Ruiqi Liu ingaggiato dalla US Racing per il 2023

Ruiqi Liu gareggerà nel campionato tricolore di Formula 4 con il team US Racing, squadra con cui sarà anche al via della Formula Winter Series.

Dopo aver corso lo scorso anno al Lausitzring tra le fila della compagine tedesca capitanata da Ralf Schumacher, il pilota cinese sarà presente in pianta stabile nel campionato italiano di Formula 4 nuovamente sotto i colori della US Racing, con cui la prossima settimana affronterà il primo round della serie invernale a Jerez.

"Non vedo l'ora che inizi la stagione 2023. Abbiamo fatto dei test durante la pausa invernale e posso ritenermi soddisfatto sia dei risultati ottenuti sia dello sviluppo raggiunto. Inoltre ho avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno con la mia famiglia in Cina ed ora sono pienamente motivato per iniziare la stagione", ha dichiarato il 16enne cinese.

"La Formula Winter Series è un'ottima serie invernale per prepararsi al Campionato Italiano di Formula 4. Abbiamo davanti un programma impegnativo, ma mi sento pronto e non vedo l'ora di affrontare la prima gara e la stagione con la US Racing".

Ralf Schumacher ha aggiunto: "Ruiqi è un pilota dalla mentalità aperta e con molto talento. Inoltre è maturato rispetto a quando abbiamo corso insieme al Lausitzring - ha dichiarato Gerhard Ungar - Sono certo che saprà mettersi in luce in Formula 4.”

“Sono lieto che Ruiqi, dopo la gara del Lausitzring, disputerà l’intera stagione con la US Racing”.