Formula E | McLaren ufficializza l'ingaggio di Rene Rast

Rene Rast sta definendo i suoi nuovi programmi dopo aver abbandonato Audi Sport e lo sta facendo con programmi di assoluto rilievo.

Poche ore fa ha annunciato di essere diventato pilota ufficiale BMW nell'Endurance, dunque con un sedile certo al volante della nuova LMDh che la Casa bavarese ha realizzato e che sta girando proprio in queste settimane per arrivare pronta al debutto.

Ma non è tutto, perché questa mattina Rast ha annunciato che correrà anche nel Mondiale 2022/2023 di FIA Formula E con il team McLaren. La squadra britannica ha rilevato il team campione del mondo della serie, ovvero la Mercedes e ora sta costruendo la propria realtà sulla base di quella che ha portato a vincere la Casa della Stella a tre punte.

Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Rast non è nuovo in Formula E. Ha già corso per Audi metà stagione 2019/2020 e per l'intera stagione successiva, ovvero l'ultima della Casa tedesca prima che decidesse di abbandonare l serie.

McLaren entrerà in possesso del team - ancora Mercedes per poco più di una settimana - nel mese di settembre.

"Sono lieto di entrare a far parte del team McLaren NEOM Formula E. Come appassionato di corse, la McLaren ha sempre avuto un fascino enorme", ha dichiarato Rast. "E' un nome iconico del motorsport, un team ricco di storia, quindi mi sento privilegiato e orgoglioso di poter rappresentare la McLaren in Formula E la prossima stagione".

"Ho già disputato una stagione nella serie ed è stata una grande esperienza. Dopo quell'anno sentivo di non aver ancora finito la mia esperienza in quel campionato. Sono entusiasta di avere l'opportunità di continuare quel viaggio. Sono molto motivato e non ho dubbi che, insieme, potremo creare qualcosa di grande. Non vedo l'ora di iniziare".