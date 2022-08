Formula E | Abt torna con la coppia formata da Frijns e Muller

Carica lettore audio

Abt ha lasciato il campionato insieme al partner Audi alla fine del 2020-21, ma tornerà in Formula E per la stagione 2022-23 all'inizio dell'era Gen3, con i propulsori Mahindra.

Il team ha optato per l'esperienza per la sua formazione, con Frijns che ha lasciato il team Envision dopo quattro anni nella squadra britannica, mentre anche Muller fa ritorno in Formula E dopo aver guidato in precedenza per la Dragon.

Entrambi i piloti hanno corso per Abt nel DTM, essendo stati compagni di squadra nel 2020 alla guida di un'Audi RS5.

Frijns si è piazzato al settimo posto nella classifica della Formula E 2021-22, ma non è riuscito a conquistare la sua prima vittoria nella serie completamente elettrica dal 2019, dopo un ottimo inizio di stagione.

"Conosco il team Abt e Nico dal DTM, dove c'era una grande atmosfera nel team e abbiamo avuto molto successo", ha detto Frijns.

"Certo, è un grande passo per tutti noi: dovremo imparare molto ed anche in fretta. Ma ho piena fiducia nel team Abt, che nella sua storia ha fatto parlare di sé in tutte le competizioni. È fantastico farne di nuovo parte".

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Muller si è unito alla Dragon per la stagione 2019-20, quella colpita dal COVID, e vi è rimasto anche in quella successiva, nella quale ha conquistato il secondo posto nel bizzarro E-Prix di Valencia.

Ha lasciato il team americano a metà della stagione 2020-21 per concentrarsi sul DTM, venendo sostituito da Joel Eriksson.

Attualmente corre per il Team Rosberg nel DTM, ma Muller ha affiancato un secondo programma LMP2 con Vector Sport nel FIA WEC.

"Dopo i grandi anni trascorsi insieme nel DTM, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo con ABT e di tornare in Formula E", ha dichiarato Muller.

"Correrò anche insieme a Robin, con il quale mi sono semplicemente divertito sia in pista che fuori: credo che si stiano unendo alcuni buoni ingredienti che ci metteranno in una buona posizione per questa nuova sfida".

"Personalmente, ho ancora un conto in sospeso con la Formula E dopo il mio difficile anno e mezzo, e sono felice di avere la possibilità di risolverlo insieme a questa squadra".

Nico Muller, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

L'amministratore delegato del team Abt, Hans-Jurgen Abt, ha spiegato che gli ingaggi di Frijns e Muller hanno dato alla squadra il suo "dream team" nel suo ritorno in Formula E.

"Robin e Nico sono stati il nostro dream team fin dall'inizio, perché hanno tutto ciò che ci serve per il nostro ritorno in Formula E: velocità, esperienza e lo spirito giusto", ha detto.

"Se vogliamo tenere testa ai grandi team ufficiali nella nuova stagione, abbiamo bisogno di una squadra piccola e potente. Ed è qui che Robin e Nico si inseriscono perfettamente".

Frijns dovrebbe essere sostituito da Sebastien Buemi alla Envision, dato che il pilota svizzero ha lasciato la Nissan alla fine della scorsa stagione.

Buemi e Maximilian Guenther hanno entrambi lasciato il posto alla Nissan per una coppia tutta francese composta da Sacha Fenestraz e Norman Nato.

Guenther è un'opzione per la McLaren, che è alla ricerca di un partner per Rene Rast, annunciato ieri, mentre sembra ormai improbabile l'ingaggio di Felix Rosenqvist.