Formula E | Gass diventa consulente tecnico e sportivo della serie

Nel suo nuovo ruolo, Gass collaborerà allo sviluppo dei regolamenti della Gen4, previsti per la stagione 2026-27 dopo che il pacchetto Gen3 avrà completato il suo ciclo quadriennale.

Ex ingegnere capo del team Toyota F1, è passato poi in Lotus nel 2010 prima di approdare all'Audi due anni dopo, diventandone il responsabile del motorsport nel 2017. Il mese scorso è stato nominato nuovo team principal di Jota per il suo programma Porsche LMDh, ruolo che si combinerà con la sua attività in Formula E.

Il tedesco lavorerà per la Formula E per contribuire a definire i futuri regolamenti del campionato elettrico e supervisionare qualsiasi sviluppo all'interno dei gruppi di lavoro tecnici e sportivi.

"Con la maturità del campionato, siamo arrivati a un punto in cui avevamo bisogno di rafforzare le capacità tecniche e sportive delle persone che abbiamo al nostro interno", ha dichiarato a Motorsport.com il responsabile del campionato di Formula E, Alberto Longo.

"È un piacere avere una persona come Dieter che si unisce alla famiglia della Formula E, con un bel pedigree con un grande background nel motorsport, sia in ruoli tecnici e sportivi in Formula 1, sia in Formula E in passato; è stata sicuramente la decisione giusta da parte nostra".

"Si tratta di una decisione congiunta con la FIA per esaminare una posizione come quella in cui si trova ora Dieter. Abbiamo un gruppo di lavoro tecnico e un gruppo di lavoro sportivo, e Dieter sarà il rappresentante della Formula E in questi gruppi.

"Questi due gruppi fanno capo al comitato della FIA e della Formula E, di cui farà parte anche Dieter. Stiamo supportando la FIA con un'altra fantastica aggiunta alla squadra".

Gass, già coinvolto in Formula E attraverso il sostegno di Audi al team Abt, ha ribadito che il suo ruolo si concentrerà sulla consulenza alla Formula E e alla FIA sul futuro del campionato e sul ruolo di intermediario tra la Formula E e tutte le altre parti interessate al campionato.

Ha aggiunto che il continuo sviluppo del campionato lo ha particolarmente stupito e che non vede l'ora di contribuire a questo nelle prossime stagioni.

"Lavorerò per conto del promotore per interagire con la FIA e fornire consigli sulla direzione futura della Formula E", ha spiegato Gass a Motorsport.com.

"Gran parte del mio impegno sarà a stretto contatto con tutte le parti coinvolte per capire quali sono i loro pensieri. Poi riuniremo tutto, insieme con la Formula E e la FIA, e speriamo di prendere le decisioni migliori per il futuro".

"Credo che la cosa impressionante sia che c'è stato uno sviluppo continuo, fin dall'inizio. Non c'è mai stato uno stop e le cose sono andate avanti. In questo periodo guardo ovviamente dall'esterno, perché non sono stato coinvolto negli ultimi due anni, ma se si considera la situazione, il passaggio alla Gen3 e l'aspetto delle vetture in pista, credo che questo sia stato probabilmente il passo più impressionante per me alla fine".

"Abbiamo già visto alcune gare con la Gen3 e sono tutte molto spettacolari. Ora non vedo l'ora di essere coinvolto subito in FE e di avere potenzialmente la possibilità di contribuire allo sviluppo tecnologico del campionato".