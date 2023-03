FE | Calma ed esperienza: come Vergne ha conquistato il podio a Città del Capo

Carica lettore audio

Il circuito di Città del Capo, appositamente allestito su strade pubbliche per questo primo E-Prix, era una novità per tutti. Oltre al lavoro al simulatore, c'è stata anche una ricognizione del circuito a piedi, un momento molto istruttivo prima della prima sessione di prove in cui tutti hanno potuto farsi un'idea più precisa del tracciato e delle sue esigenze.

"Avevo visto alcune cose nel simulatore, come i dossi, che sono ben riprodotti, ma c'è sempre un elemento di sorpresa", ha raccontato Vergne, pilota DS Penske. "E poi nel simulatore, quando si affronta una curva troppo velocemente e si va a sbattere contro un muro, si riparte".

Nel cuore della città sudafricana, sul tracciato urbano più veloce della stagione, dove la velocità media ha superato i 150 km/h e le vetture hanno raggiunto i 230 km/h di velocità massima. Non male per un circuito cittadino con cartelli stradali e tombini!

Sebastien Buemi, Edoardo Mortara e Sam Bird avrebbero pagato il prezzo della novità in modo piuttosto violento. Questo è stato anche il motivo per cui alcuni piloti si sono trovati in difficoltà durante le prove e prima delle qualifiche.

"Non sentivo troppo la macchina, quindi ho preferito essere prudente", ha detto Vergne. "Ho iniziato a rischiare davvero in qualifica, dove era importante preservare la vettura".

Jean-Eric-Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

Nel Gruppo 1, le due Porsche in testa al campionato sono tornate in lizza, ma Antonio Felix Da Costa ha perso la fase finale. Vergne ha fatto il suo dovere e si è ritrovato nei quarti di finale contro Sacha Fenestraz della Nissan, che era in grande forma e ha conquistato la sua prima pole position in Formula E.

Nel Gruppo B, le cose non sono andate bene per Porsche e DS Penske, dato che la sessione si è conclusa con una bandiera rossa. Stoffel Vandoorne, che aveva appena ottenuto il miglior tempo nel primo settore, ha concluso con ben più di qualche rimpianto, visto che si è piazzato solo al 12° posto, con il compagno di squadra Vergne al 5°.

L'esperienza è la madre della saggezza

Su un tracciato così complesso, dove ogni errore può costare molto caro, è soprattutto la corretta misurazione dei rischi e la strategia energetica che consentono ai piloti di ottenere punti. In questo senso, è stato ancora una volta Vergne a dominare, così come il suo ex compagno di squadra da Costa al volante di una Porsche factory. Dall'inizio della stagione, DS Penske è stata l'unica squadra a dare una risposta al costruttore tedesco e la battaglia che ci si aspettava in Sudafrica si è effettivamente svolta.

Dopo aver preso il comando nell'E-Prix, Vergne si è trovato con da Costa nello specchietto retrovisore, mentre quest'ultimo aveva ancora un attack mode da adoperare. È stato un gioco al gatto e al topo per gli ultimi giri della gara, davanti a un pubblico accorso numeroso e visibilmente deliziato dallo spettacolo.

Da Costa è riuscito infine a scappare dopo una manovra rischiosa, conquistando così la sua prima vittoria con la Porsche dopo essere partito dal 13° posto.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

La strategia di Vergne ha comunque pagato per il secondo posto e ha anche segnato il giro più veloce in gara.

"Naturalmente avrei preferito vincere, ma sono contento del risultato", ha detto il pilota francese. "Tonio è stato piuttosto aggressivo e io ho preferito mantenere il sangue freddo, soprattutto perché non l'ho visto negli specchietti quando ha iniziato a superarmi".

"Se l'avessi spinto verso il muro, avrebbe potuto colpirlo, rimbalzare e metterci entrambi fuori gioco. Penso che se non avessimo avuto entrambi molta esperienza nel mondo delle corse, sarebbe potuta finire male".

Dopo un inizio di stagione molto intenso, con gare ogni quindici giorni da metà gennaio, i team del campionato mondiale di Formula E hanno un mese di tempo per prepararsi al prossimo appuntamento.

Il campionato li porterà ancora una volta su un circuito sconosciuto, questa volta nella città di San Paolo (Brasile), per il sesto round del 25 marzo.