Formula E | Andretti firma con la Porsche per il powertrain Gen3

Il team americano era alla ricerca di un nuovo fornitore dopo l'abbandono di BMW, che pur avenro ridotto il suo coinvolgimento nella squadra per la stagione in corso, continua a fornire l'hardware del motore alla squadra.

Ma con le nuove norme Gen3, Andretti ha dovuto cercare un altro accordo di fornitura tra i sette costruttori impegnati nel nuovo ciclo di regole. Questo includerà un team di supporto Porsche che lavorerà all'interno della Andretti, in quanto il costruttore tedesco diventerà fornitore per la prima volta in Formula E.

"Il nostro viaggio in Formula E è iniziato dalla Stagione 1 e siamo molto orgogliosi di continuare nella prossima generazione - ha dichiarato l'AD del team Michael Andretti - Avalanche Andretti FE ha l'ambizione di vincere e, con il supporto di Porsche, abbiamo piena fiducia nelle prestazioni e crescita".

"L'accordo è un passo importante per il nostro futuro e per l'impegno in questo sport, verso partner e fan. Con Porsche formiamo due storiche scuderie, quindi la collaborazione era una scelta ovvia e non vediamo l'ora di aprire un nuovo capitolo a partire dal 2023".

Il team principal Roger Griffiths ha aggiunto: "Volevamo scegliere un fornitore di propulsori forte in vista di questo nuovo capitolo e di questa entusiasmante generazione di auto, e lo abbiamo trovato in Porsche. Non vediamo l'ora di iniziare l'era Gen3 alla grande".

"Rimaniamo concentrati sul resto della stagione, continuiamo il nostro rapporto con BMW, che è stato un partner prezioso per il nostro team che ci supporterà fino alla fine. Abbiamo ottenuto molti successi insieme nel corso degli anni e li ringraziamo per la loro collaborazione e amicizia".

L'accordo con Porsche durerà almeno due anni, in quanto la Casa tedesca continua a valutare la possibilità di rimanere in Formula E oltre la stagione 2023-24; attualmente è impegnata nel campionato con la sua squadra ufficiale.

Porsche, Porsche 99X elettrica Photo by: Andreas Beil

La famiglia Andretti ha già una storia con Porsche: sia Mario che Michael hanno corso con la 956 di Gruppo C a Le Mans nel 1983, classificandosi terzi.

Padre e figlio sono stati poi raggiunti dal compianto John Andretti - nipote di Mario - per l'edizione 1988 della 24 ore, guidando la 962C e ottenendo un sesto posto finale.

"È importante per noi sostenere un team clienti che dimostra la nostra stessa passione e professionalità nella Formula E", ha dichiarato il vicepresidente di Porsche Motorsport Thomas Laudenbach.

"La Avalanche Andretti corre in Formula E dalla stagione 2014. Per noi è un enorme voto di fiducia il fatto che uno dei team più esperti abbia scelto di lavorare al fianco di Porsche a partire dalla stagione 9 e voglia schierare due Porsche 99X Electric".

"Porsche e Andretti sono uniti da una lunga tradizione, iniziata quando Mario e Michael hanno debuttato a Le Mans con una Porsche 956 nel 1983. Siamo lieti che questa tradizione continui in Formula E e ci auguriamo che la nostra partnership abbia lo stesso successo".

Porsche ha dichiarato di non avere intenzione di fornire altri team.