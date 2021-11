Ferrari | Coppa Shell, Q1: Kirchmayr e Ramelli in Pole al Mugello

Ernst Kirchmayr e Giuseppe Ramelli sono i Poleman per Gara 1 del Ferrari Challenge-Coppa Shell che si tiene al Mugello nel weekend delle Finali Mondiali 2021.

Il portacolori della Baron Motorsport, facente parte della classifica Europe, ottiene con la sua Ferrari 488 Challenge Evo il miglior crono in 1'51"994, staccando per 0"584 Todd Coleman (Ferrari of Denver) - che svetta tra i concorrenti del North America - mentre l'alfiere di Rossocorsa-Pellin Racing è terzo assoluto, ma migliore dei Pro-Am in 1'52"724.

La seconda fila viene completata da Fons Scheltema (Kessel Racing), che precede nel finale Peter Christensen (Formula Racing), finito a muro alla 'Scarperia-Palagio' a 4' dal termine quando stava assaltando il primato.

Il danese è comunque secondo in Pro-Am e si tiene alle spalle James Weiland (Rossocorsa) e altri due Pro-Am, ovvero Joakim Olander (Scuderia Autoropa) ed Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport).

Completano la Top10 Claudio Schiavoni (Scuderia Niki-Iron Lynx) e Laurent De Meeus (HR Owen-FF Corse).

Sessione molto combattuta anche per via di ben quattro bandiere rosse che hanno annullato vari tentativi. La prima è stata causata dall'uscita di pista di Corinna Gostner (CDP-MP Racing) alla 'Casanova-Savelli', colpita da un'altra vettura.

La seconda è avvenuta alla ripartenza quando Kirk Baerwaldt (Blackbird Concessionaires) ha perso il controllo andando a muro all'uscita della 'Materassi-Borgo San Lorenzo', mentre Christian Kinch (Formula Racing) ha sbattuto all'ingresso della stessa variante poco dopo il nuovo via.

Infine Christensen, che nel tentativo di migliorare si è insabbiato come spiegato sopra.

Ferrari Challenge/Coppa Shell - Mugello: Qualifica 1