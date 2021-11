Finali Mondiali Ferrari 2021: tutto quello che c'è da sapere

Sullo splendido tracciato del Mugello andranno in scena le Finali Mondiali Ferrari 2021. In palio i titoli del Challenge Ferrari, oltre a quelli continentali, che vedranno in pista ben 159 vetture. Domenica saranno assegnati i titoli nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell, poi il gran finale con la celebrazione delle vittorie alla 24 Ore di Spa e di Le Mans e la parata delle Formula 1 che hanno scritto pagine indelebili della storia del Cavallino.

