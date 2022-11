Video F1 | TOP & FLOP Messico: Ferrari, un minuto... che fa rumore

Lamborghini | Gara 1 EU: Ciglia-Williamson Campioni PRO-AM

Bonduel festeggia il successo PRO dopo belle battaglie precedendo Teekens/Moretti e la coppia dell'Oregon, che conquista il titolo di categoria con una gara d'anticipo. L'azzardo slick non premia i già titolati Spinelli/Weering, in AM il successo lo conquista Lewandovski, i Semoulin svettano in LC Cup. Bene le Iron Dames.