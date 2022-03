Podcast F1 | Bobbi: "Ferrari pari alla RB, occhio al passo gara"

Carica lettore audio

La Formula 1 consegna agli archivi la prima pole position della stagione 2022. Autoe del miglior crono sul tracciato di Sakhir è Charles Leclerc, che riporta la Ferrari in prima posizione, dove mancava da Baku 2021. Il ferrarista offre una prova di forza, rifilando oltre un decimo al campione del mondo in carica, Max Verstappen, con una F1-75 che occupa saldamente la terza posizione per appena sei millesimi, con Carlos Sainz.

RB18 e F1-75 sembrano al momento le migliori vetture del lotto: bilanciate e reattive, la rossa è più valida nelle curve lente, con la monoposto di Adrian Newey a farla da padrona nei curvoni veloci. Il rettilineo, invece, è terreno di caccia delle power unit Ferrari, come testimoniato dalle valide performance di Haas e Alfa Romeo, con Kevin Magnussen e Valtteri Bottas saldamente in Top10.