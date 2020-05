F1: Newey il miglior progettista della storia per Motorsport.com

Un pannello composto da 18 esperti di Formula 1 di Motorsport Network selezionati nelle diverse redazione sparse nel mondo ha votato i personaggi che nel rispettivo ruolo sono stati scelti come i migliori di sempre nei 70 anni di storia dei GP. E puntata per puntata andremo a scoprire quali sono stati i vincitori per ogni categoria.

Se la figura del migliore ingegnere di pista è stata riconosciuta a Peter Bonnington del team Mercedes, in questa seconda puntata andremo a scoprire il risultato di chi è stato votato come il chief designer nella storia della F1, vale a dire quella figura che ha disegnato le monoposto vincenti con le sue idee innovative.

Il titolo di capo progettista è davvero illustre ed il ruolo richiede un perfetto mix di conoscenza tecnica e creatività per risolvere l’annoso problema di progettazione della monoposto di Formula 1 più veloce possibile.

Anche se molti progettisti hanno reso creativa la pitlane, i nostri esperti di tutto il mondo hanno selezionato tre nomination: Rory Byrne, Gordon Murray ed Adrian Newey. Tutti e tre hanno vinto mondiali di Formula 1 con diversi team, ma solo uno può ricoprire questo ruolo nel più grande team di F1 di sempre.

Nel video la conduttrice Jess McFayden è stata affiancata da Ben Anderson, Jake Boxall-Legge e da Giorgio Piola per passare al setaccio le più grandi menti progettuali della Formula 1 e rivelare il nome del prescelto per questo ruolo: Adrian Newey!

Nei prossimi episodi della serie, sveleremo il team principal, il direttore tecnico, il direttore sportivo e, ovviamente, anche i due piloti che completeranno la line-up della squadra ideale di Formula 1.